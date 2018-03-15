Dolar güne yüksekten başladı

ABD'de faiz artışlarının hızlanmasından endişe edilen bir dönemin getirdiği global tedirginliğin yanında Türkiye'ye özgü risklerin artışı ile birlikte dolar kuru dün 3.8880 TL'ye kadar yükselmişti.

Bankacılar küresel ticaret savaşlarının oluşabileceği, ABD'de faizlerin artış trendinde olduğu yani gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik olumsuzlukların fazla olduğu bir dönemde, Türkiye'ye özgü endişelerin negatif ayrışmaya neden olduğunu belirtiyorlar.



Dolarda 3.90 TL seviyesi kritik bölge olarak gösterilirken, bir bankanın döviz masası işlemcisi Reuters'a şunları söyledi:

"Dolar/TL tarihi zirveye giderek yaklaşıyor 3.90 seviyesinin yukarı kırılması halinde zirveyi test edeceğimizi söyleyebiliriz. Burada makro gelişmelerin yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bono piyasasındaki satış baskısı ve bonoda satış yapmak istemeyen kesimin de kendini hedge edebilmek için TL'de yaptığı işlemler piyasada hissediliyor."



Dolar bugüne de benzer seviyelerden başladı. Saat 07.15 itibariyle dolar 3.8811 liradan el değiştirirken, euro ise 4.8089 TL oldu.