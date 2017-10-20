Dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 20.10.2017

Dün sabah 3.67 TL seviyelerinden güne başlayan dolar, günü 3.6460 TL'den tamamlamıştı.
Dolar bugün ise biraz daha yukarıda seyrediyor. Saat 07.40 itibariyle dolar 3.6620 TL seviyesinde bulunurken, euro 4.3290 TL seviyesinde.
Dolarda iç piyasada ABD ile yaşanan vize krizine yönelik gelişmelerin yanı sıra AB zirvesinden gelecek mesajlar takip ediliyor. Yurtdışındaki en önemli gündem maddesi ise Fed'in yeni başkanının kim olacağı. Taylor'un isminin öne çıkması ile dolarda geçtiğimiz günlerde yaşanan yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gece mevcut başkan Janet Yellen ile görüşmesi ile yerini beklemeye bıraktı.
Fed başkanlığına para politikasında sıkılaştırma yanlısı Taylor gibi bir ismin getirilmesi ihtimali dolara destek verirken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde zayıf seyre neden olmuştu.
Euro/dolar paritesi yüzde 0.27 kayıpla 1.1820 seviyesinde bulunuyor.
3.65 TL ÖNEMLİ
Fed başkanlığı için beş adayı değerlendiren Trump, konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre kararını Kasım başında yapacağı Asya seyahatinden önce verecek.
Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, piyasada ABD ile olan görüşmelerin seyri ve AB Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamaların izlendiğini söyleyerek, "Dolar/TL'de 3.65 seviyesi önemli bir bariyer, daha aşağı hareket için bu seviyenin kırılması gerek, onun altındaki ana destek ise 3.60 seviyesi" dedi.
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