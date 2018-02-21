ABD Hazine tahvil faizlerinin hızlı yükselişinden aldığı destekle küresel piyasalarda yükselen dolar Türk Lirası karşısında değer kazanarak yeni güne 3.80 üzerinde başladı

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, büyük şirketlere sağladığı büyük vergi indirimlerinin etkisiyle bu yıl borçlanmayı artıracağına ilişkin beklentilerle, Hazine tahvilleri faizleri son dört yılın zirvesine yükseldi.

Hazine faizlerindeki artışın etkisiyle yükselen dolar 3.8087 liraya kadar çıkarken, 1.25 dolardan 1.23 dolara düzeyine çekilen euro da yeni güne 4.68 - 4.69 lira aralığında başladı.

ABD borsaları bu ay başında tarihi zirvelere çıktıktan sonra Hazine tahvil getirilerinde durmayan yükselişin yarattığı kaygılarla keskin düşüşler kaydetti. Fed'in bu yıl tahmin edilenden daha fazla sayıda faiz artırımı yapacağı endişeleri tahvil faizlerini yukarı itiyor.

Hazine tahvil getirileri yatırımcıların portföylerinde bu hafta ABD devletinin yapacağı 258 milyar dolar tutarındaki geniş kapsamlı borçlanmaya yer açmalarının etkisiyle tekrar dört yılın zirvelerine çıktı. İhracın dün akşam saatlerinde tamamlanan 179 milyar dolarlık bölümü öncesinde Hazine tahvillerinin getirileri bazı vadelerde dokuz yıldan uzun bir sürenin zirvesine yükseldi.

Bugün ve yarın yapılacak ihalelerde ABD Hazinesi yaklaşık 60 milyar dolar daha borçlanacak.

FED TUTANAKLARI BEKLENİYOR

ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükselişte devletin borçlanmayı artırmasının da etkisi bulunuyor. Hazine Bakanlığı geçen yıl kabul edilen vergi indirimi yasası ve gelecek iki yılda federal harcamaları artıracak bütçe anlaşmasının ardından bütçe açığının artacağı beklentisiyle borçlanmayı artırdı. Yüksek getiriler dolara destek veriyor.

Dolar yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatmalarının etkisiyle geçen hafta gördüğü üç yılın dip seviyelerinden toparlandıktan sonra bugün artıda seyrediyor. Yatırımcılar ise Ocak ayı sonunda yapılan Fed toplantısının gece saatlerinde açıklanacak tutanaklarını bekliyorlar.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks Cuma günü üç yılın dip seviyesi olan 88.251'i görmesinden bu yana yüzde 1.7 yükseldi. Endeks Asya piyasalarında yüzde 0.1 artıda 89.789'da bulunuyor.

İşlemciler doların son birkaç günde kaydettiği toparlanmayı yen karşısında olanlar başta olmak üzere kısa pozisyonların kapatılmasına bağlıyorlar.

Uzmanlar bugün TSİ 2200'de yayımlanacak tutanaklarda sıkılaştırma yanlısı bir eğilim görülmesi halinde bunun doları destekleyeceğini belirttiler.