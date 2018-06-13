Ukrayna'da 2013 sonunda ayaklanmalarla başlayan, Şubat 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesiyle devam eden ve kısa sürede doğu kentlerinde iç savaşa dönen kriz, ülkenin görünümüne hâlen olumsuz yansıyor.
Ancak bu kriz ortamından sıyrılan çıkan bir gösterge var: Grivna. Ülkenin para birimi, uluslararası kurtarma paketinin bir yıldan fazla süredir dondurulmuş olmasına hatta Maliye Bakanı'nın geçen hafta kovulmasına rağmen gelişen ekonomiler arasında dolar karşısında en iyi performans gösteren döviz cinsi oldu.
Grivan, Gürcistan'ın Lari'si ve Kolombiya'ın Peso'sunu geçerek dolar karşısında sene başından bu yana yüzde 7,7 güçlendi.
Ukrayna Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oleg Churiy'e göre işin sırrı, cari açığın finansmanı için kısa vadeli sermaye akışlarına bel bağlamamak.
"Bu çok tehlikeli bir durum" diyen Churiy, "Çünkü size karşı negatif bir algı varsa, yatırımcılar piyasayı terk edecek ve para politikası ile döviz kuru üzerinde çok büyük baskı oluşacaktır. Ancak bu durum, Ukrayna için söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.
Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranı yüzde 17. Ciddi bir deflasyon görmedikçe para politikasını gevşetmeyeceklerini aktaran Churiy, "Sıkı para politikası bize enflasyonu, gelecek yılın ortasında hedefe oturtma imkanı sağlayacak. Ancak bu, daha erken bir dönemde olamaz" dedi.
KRİZ SONRASI BÜYÜSE DE BORÇ ÇOK
Eski Sovyet ülkesi, hâlen en hassas beş gelişen ekonomi arasında gösterilse de, Türkiye ve Arjantin varlıklarının alt üst olduğu bir dönemde kötümserlere karşı direnmeye devam ediyor.
Dünya Bankası'nın verilerine göre 2014'ü yüzde 6,6, 2015'i yüzde 9,8 küçülmeyle kapatan Ukrayna, 2016 bir sıçrama yaparak yüzde 2,3 büyüdü.
2018 büyümesinin yüzde 3,5 tahmin edildiği Ukrayna'nın yabancı rezervleri ise oldukça düşük seviyede. Yolsuzluk hâlâ yaygın ve kamu borcu çok yüksek.
Ülkeye geçen sonbahardan bu yana 550 milyon dolarlık "sıcak sermaye" girişi oldu. Bunun 200 milyon doları, diğer gelişen ekonomilerdeki piyasa bozulmalarıyla birlikte eridi.
(Business HT)
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