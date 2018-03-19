Dolar yeni haftaya yüksekten başladı

Jeopolitik, siyasi ve makro ekonomik endişelerle dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta son 3.5 ayın en yüksek seviyesini gördü ve yüzde 2 değer kaybetti. Dolarda yaşanan yükselişte, yerli yatırımcıların milyar dolarla ifade edebilecek büyüklükte döviz satışlarına karşın kuvvetli yabancı alımları kurları 3.90 TL seviyesinin üzerine taşıdı.

Global olarak ABD'de faiz artışlarının hızlanacağına ilişkin endişeler piyasada baskı yaratırken, içeride ise jeopolitik gelişmeler ve yüksek gelen cari açığın yarattığı tedirginlikler kurun yüksek kalmasına neden oluyor.

Reuters'a konuşan bBankacılar "bozulan yabancı algısı" sonrası başta tahvil ve ardından döviz piyasasında yaşanan yabancı kaynaklı satışların devam edip etmeyeceğinin önümüzdeki haftalarda yakından takip edilmeye devam edeceğini belirtiyor.

Öte yandan ekonomi yetkilileri ise dalgalı kur politikasında iniş çıkışların olabileceğini ancak Türkiye'nin makro gerçekleşmelerinin mevcut seviyeleri ve hareketliliği yansıtmadığını belirtiyorlar.

Dolar kuru haftaya yükseliş eğilimi ile başladı. Saat 07.20 itibariyle dolar 3.9220 TL olurken, euro 4.8145 TL oldu.

HAFTANIN GÜNDEMİ FED

Piyasanın bu haftaki ajandasında bu ayın en önemli gelişmelerinden birisi Fed toplantısı. Yeni başkan Jerome Powell liderliğindeki ilk toplantının kararı 21 Mart Çarşamba akşamı açıklanacak. Beklenti ise faiz artırımı yönünde.