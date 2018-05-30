Dolar / TL , dün Merkez Bankası'nın sadeleşme hareketini tamamlamasının ardından 4.58 TL bandına gerilemesine rağmen İtalya siyasetinden gelen haberler ve Moody's yerini kısmi bir bozulmaya bıraktı. Dolar gün içinde 4.63 seviyesinin üzerine atsa da sonrasında kayıplarını geri almıştı.
Rapor öncesi 4.5350 civarında olan dolar/TL raporun ardından 4.5570'e kadar yükseldikten sonra kayıplarını telafi ederek saat 09:30'da 4.54-55 bandına oturmuştu.
Moody's Global Makroekonomi Raporu'nda Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 2.5, 2019 büyüme tahminini yüzde 2 olarak belirlerken; tahminler Şubat raporuna göre aşağı revize etmişti.
Ancak saat 11:00 sularında Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte gittiği Londra ziyaretinin çok verimli geçtiğini belirten açıklamasın sonra dolar yönünü aşağı çevirdi ve 4.50 TL altına inerek 4.4824 TL'ye dek indi. TCMB'nin 23 Mayıs'taki 300 baz puanlık faiz artırım kararı öncesi kur 4.9290 ile tarihi zirveyi test etmişti.
Dolar saat 11:10'da 4.4940 TL'den el değiştiriyor.
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 30, 2018
DOLAR 4.40 TL'YE İNEBİLİR
SEB AB baş stratejisti Per Hammarlund, liradaki değer kazançlarının sürmesini ve dolar/TL'nin 4,40’a inmesini bekliyor. Hammarlund'a göre, "Sadeleştirmenin geleceği uzun zamandır belliydi ama doğru yolda atılmış önemli bir adım."
Hatırlanacağı üzere TCMB para politikasında sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verdiğini ve bir hafta vadeli repo faizini 1 Haziran itibarıyla TCMB politika faizi olarak mevcut yüzde 16.50'ye eşitleneceğini duyurmuştu.
Sadeleşme tamamlandığında yüzde 8 seviyesindeki haftalık repo faizi yüzde 16.50'ye gelerek yeniden aktif bir şekilde politika faizi olarak kullanılacak.
Öte yandan koridorun alt bandı olan yüzde 7.25 seviyesindeki gecelik borç alma faizi yüzde 15'e, koridorun üst bandı olan yüzde 9.25 seviyesindeki gecelik borç verme faizi 18'e, yüzde 16.50 seviyesindeki geç likidite penceresi borç verme faizi ise yüzde 19.50 olacak.
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