İBB tarafından yürütülen Dolmabahçe- Levazım- Baltalimanı- Ayazağa Karayolları Tünelleri, projesi açıklandığı andan bu yana gündemden düşmedi. İlk etap çalışmalarının yürütüldüğü Maçka Parkı’nda ağaçların işaretlenmesi ile başlayıp sökülmesiyle devam eden süreç, herkes tarafından yakından takip edildi. Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan, Dolmabahçe-Levazım Tüneli’nin giriş ve çıkış noktalarını orone ile görüntüledi. Tünelin Dolmabahçe çıkışını içine alan Maçka Parkı ve Levazım çıkışını kapsayan Ortaköy Vadisi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
AĞAÇLAR TAŞINMIŞTI
Toplam büyüklüğü 140 bin metrekare olan Maçka Parkı’nın 3 bin 500 metrekarelik bölümünde yürütülen çalışmalar kapsamında, alanda bulunan 176 ağaç, Sarıyer Bahçeköy Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı’na taşınmıştı. Çalışmalar bittiğinde, 3 bin 500 metrekarelik alan yeniden yeşillendirilerek eski haline döndürülecek. İBB’den yapılan açıklamada, tünelin Levazım çıkışında bulunan Ortaköy Kentsel Park Alanı’nda çalışmaların hızlandığı, 2 doğal sit alanının altından geçen tünel sayesinde Dolmabahçe- Levazım arasının 5 dakika olacağı belirtildi. Proje bittiğinde Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu- Ortaköy yönüne kesintisiz ulaşabilecek. 2 tüp olarak yapılacak tünelin uzunluğu 7 bin 800 metre olacak. Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampusu içinde tünel güzergâhının ortasına denk gelen şaft çalışması yapılıyor.
2 TÜNEL İHALEDE
Dolmabahçe-Levazım Tüneli’nin yapımı sürerken, Levazım- Baltalimanı-Ağazağa tünelleri için de ihale aşamasına geçildi. İBB ’nin verdiği bilgilere göre, Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararı ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayıyla yürütülüyor. İstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan tünel, Maçka Parkı’nda bulunan Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayarak, Ortaköy Kentsel Park Alanı’nda son bulacak.
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