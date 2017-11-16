Domateste yaz kaybını depo ürünüyle dengeliyorlar

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bu yıl beklediği verimi alamayan domates üreticileri, depolarında kalan son ürünleri piyasaya sürerek yaz aylarında yaşadıkları kayıplarını kapatmayı hedefliyor.
Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilecik'in domatesiyle ünlü olduğunu belirterek, İstanbul başta olmak üzere birçok kente ürün gönderdiklerini söyledi.
Domatesin, Osmaneli'nin en önemli geçim kaynaklarının başında geldiğini dile getiren Ünver, yaz aylarında oluşan düşük fiyat nedeniyle çiftçinin zor günler geçirdiğini aktardı.
Ünver, ilçede yıllık 300 bin tonun üzerinde domates üretildiğini, yaz döneminden geriye depolarda 500 ton civarında tarla ürünü kaldığını kaydetti.
Bu yaz domatesin kilosunun 20 kuruşa kadar gerilediğini vurgulayan Ünver, şöyle devam etti:
"İlçede 20 kuruş ile 60 kuruş arasında domates pazarlandı. Geri kalan ürün depolara çekildi. Şu anda çiftçimiz bunu 80 kuruş ile 1,5 lira arasında değerlendiriyor. Bu az da olsa onlara bir cansuyu oldu. Üretici, üretmek ve en iyi fiyatla satarak tarlasından kazanmak istiyor. Bu yaz düşük fiyatlar oluştu. Şimdilerde ise depolardaki ürünleriyle yaz zararını dengelemeye çalışıyorlar. Yine de bu dönemde 1,5 lira yüksek fiyat değil."
BİR ÇİFTÇİ ÇALIŞANLARINA 56 BİN LİRA ÖDEDİ
Domatesin ekonomi açısından önemli bir sebze olduğunu belirten Ünver, "Bir çiftçimiz sadece yanında çalıştırdığı işçilere dün 56 bin lira ödedi. İstihdam çok büyük. Yaz, kış, soğuk, sıcak demeden çalışıyorlar. Burada 20 kuruşa domatesi veriyorsun, bu büyük kentlerde marketlerde 3-3,5 lira arası satılıyor. Şu anda 1,5 liraya satılıyor ama marketlerde 6-7 lira. Büyük şehirlerde yaşayanlar çiftçinin çok kazandığını düşünüyor ama durum böyle değil aradaki makas çok açık." ifadesini kullandı.
Yaklaşık 35 yıldır çiftçilik yaptığını vurgulayan Recep Sert de yaz sezonunun bekledikleri gibi geçirmediklerini anlattı.
Domatesin bekledikleri fiyata yeni ulaştığını dile getiren Sert, "Bize de cansuyu oldu ama elimizde mal az kaldı. Domateslerin büyük bölümünü 50 kuruştan verdik. Elimizde kalan depo ürününü de şimdi 1,5 liradan satmaya çalışıyoruz. Bu fiyatlar biraz dengeledi." dedi.
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