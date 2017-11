Dragon Kraliçesi Heroes of the Storm'da

Warcraft dünyasının en güçlü ejderhalarından ve Azeroth’taki bütün canlılığın ve hayatın koruyucusu görevindeki Alexstrasza, takım arkadaşlarına yardım etmek için şimdi de Heroes of the Storm’a geliyor. Kendi canından feda ederek dostlarına can kazandıran bu kadim ejderha, şimdiden oyuna gelen en güçlü ‘Support’ rolündeki karakterlerden biri oldu. En dikkat çekici özelliği can verme özelliği yüzdeli olması ve bu sayede takımında özellikle Diablo ve Cho’gall gibi tanklar bulunursa, ölümsüz bir takıma sahip olabilirsiniz. Gelin Alexstrasza’nın eşsiz yeteneklerine bir göz gezdirelim. HT Cumartesi'nden Asım Öner'in haberi...

YETENEKLER

Dragonqueen (D) (Pasif): İnsan formundayken gücü yetmezmiş gibi bir de dragon formuna dönüşebilirsiniz. Bu formda saldırılarınız alan etkili olacak ve takım arkadaşlarınıza da can kazandırıyor olacaksınız. Bu formun en etkili silahı yeteneklerin daha kısa dolması.

Gift of Life (Q): Kendi canının yüzde 15’ini harcayarak bu miktarın yüzde 150’sini arkadaşına kazandırmasını sağlayacak yetenek. Kısa geri dolum süresiyle beraber canı az kalmış kaçmakta olan bir arkadaşınızı kurtarabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta, kendi canınız az iken yüzde 15’in de miktarı az olacak. Canınızın yüzdesi yüksek iken kazandırdığınız can da artacak.

Abundance (W): Alan etkili olarak bir bölgeye can kazandırma tohumu atarsınız. Tohum 3 saniye sonrasında çember şeklinde yeşerir ve içinde bulunanların yüzde 20 maksimum canlarını geri kazanmalarını sağlar. Özellikle ‘Gift of Life’ yeteneği ile kaybettiğiniz canı geri kazanmak için kullanarak bir can kazandırma makinesine dönüşebilirsiniz. Ayrıca takım savaşlarında doğru noktalara atarak, takımınızın hayatta kalmasını sağlayabilirsiniz.

Flame Buffet (E) : Düz bir çizgide alev okları atmanızı sağlayan tek saldırgan yeteneğiniz. Daha önce bu okla vurduğunuz rakiplerinizi ikinci kez vurduğunuzda, yüzde 40 yavaşlatır ve ekstra hasar verirsiniz. Hem takip hem de kaçış için bu yavaşlatmayı iyi kullanmanız gerekiyor. Rakiplerinizin üzerinize atlamasını engellemek için bu yavaşlatmayı kullanmalı ve mesafenizi korumalısınız.

HEROIC YETENEKLER

Life-Binder (R1): Hem kendine hem de ön hatta savaşan arkadaşlarına yüksek oranda can kazandırmanızı sağlayan Heroic yetene- ğiniz. İşaretlediğiniz kişiyle aralarında can birleşimi yapmanızı sağlayan ‘Life-Binder’, can yüzdesi az olan kişinin canını diğerininkinin seviyesine getirir. Kısaca, eğer arkada- şınız ölmek üzereyse, kendi canınız yüzde 100’e yakınsa, 2 saniye içinde tam cana kavu- şur. Tam tersi siz ölmek üzereyseniz canı çok olan birinde kullanarak tekrardan Alexstrasza’yı tam canına ulaştırabilirsiniz.

Cleansing Flame (R2): Kendinizi bir ejderha rüyasında gibi hissetmek için almanız gereken yetenek ise tam olarak bu. Kullandıktan sonra Alexstrasza gökyüzüne yükselir ve işaretledi- ğiniz bölgelere beş adet dev alev topları fırlatmanızı sağlar. Bu alev topları düşmanlarınıza hasar, dostları- nıza can verir. Özellikle takım savaşlarında ve sıkışık bölgelerde etkili kullanmanız mümkün. Bütün alev topları- nız bittikten sonra Alexstrasza, işaretlediğiniz noktaya bütün edasıyla iniş yapar. Şimdiye dek bu kadar dev bir etkiyi Ragnaros’ta görmüş- tük, bakalım oyundaki yeri de onun kadar güçlü olacak mı, birlikte göreceğiz!