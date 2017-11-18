Drake’ten tacizci izleyiciye sert uyarı: Seni fena benzetirim

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bir kadın hayranının taciz edildiğini fark eden Drake, olaya hemen müdahale etti.



31 yaşındaki rap'çi, "Ellerini kızların üzerinden çekmezsen seni fena benzetirim" sözleriyle, yanına çağırdığı tacizci izleyiciyi uyardı.

Drake