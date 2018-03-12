Dropbox, şirketin değerini 8 milyar dolara çıkaracak halka arz şartlarını açıkladı. Önümüzdeki hafta New York Borsası’na girecek olan şirket, halka arz arifesinde Salesforce Ventures’tan 100 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu.

Halka arz şirketi 8 milyar dolar değere ulaştıracakken, bu değerin 2014 yılında gerçekleştirdiği özel yatırım turunda elde ettiği 10 milyar dolar değerlemenin yüzde 20 altında olduğuna dikkat çekiliyor.

10 MİLYAR DOLARLIK ŞİRKETTE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

6,7 milyar dolar değerindeki şirket, 16 ile 18 dolar fiyat aralığında 36 milyon hissesini yatırımcılara sunacak. Şirket 27 milyon hisse satacakken, aralarında Dropbox’ın kurucuları Drew Houston ve Arash Ferdowsi’nin de bulunduğu yatırımcıların 9 milyon hissesi satışa çıkacak.

Uzmanlar, Dropbox’ın halka arzından 612 milyon dolar kazanacağını tahmin ediyor.