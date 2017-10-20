Dubai merkezli şirket Kocaeli'ne yatırım yapmak istiyor

Akıllı ev sistemleri sektöründe faaliyet gösteren şirketi bulunan Dubaili iş adamı, Kocaeli'de 200 kişiye istihdam sağlayacak tesis kurmayı planlıyor.
Kocaeli Ticaret Odası'ndan (KOTO) yapılan açıklamaya göre, akıllı ev sistemleri alanında faaliyet gösteren Eelafy Grup'un sahibi Dubaili iş adamı Abdurrahman Al Khafani, KOTO Başkanı Necmi Bulut'u ziyaret ederek, Kocaeli'de kurmayı planladığı tesis hakkında görüş aldı.
Ziyarette şirketi ve Kocaeli'de hayata geçirmeyi planladığı tesis hakkında bilgi veren Khafani, halihazırda İran'da yatırımları bulunan Eelafy Grup'un şehirler ve ülkeler arası kablosuz hizmet verebilen akıllı ev sistemleri geliştirdiğini söyledi.
Türkiye üzerinden dünyaya açılma hedeflerinin bulunduğunu belirten Khafani, bu amaçla Kocaeli'de akıllı ev sistemleri üreten ve geliştiren 200 istihdam kapasiteli tesis kurmak üzere çalışma yürüttüklerini kaydetti.
KOTO Başkanı Bulut ise Kocaeli'nin daha da kalkınması adına özellikle doğa dostu ve yenilikçi teknolojilere dönük yatırımlara her zaman destek olacaklarını ifade etti.
Kocaeli'nin gerek coğrafi konumu, gerekse yatırımcı dostu olması dolayısıyla Türkiye üzerinden dünyaya açılmak isteyen firmalar için cazibe merkezi konumunda olduğunu vurgulayan Bulut, başta doğa dostu olması ve yüksek teknolojili ürünler hayata geçirmesi kaidesiyle yatırımlara desteklerinin süreceğini belirtti.
Ziyaretin sonunda, yatırımla ilgili detayların görüşüleceği ikinci bir toplantının düzenlenmesi kararı alındı.
- Dubai
- kocaeli
- akıllı ev
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.