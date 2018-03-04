Dumankaya ve Fi Yapı için yabancılar masada

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Bank Asya’daki mevduat sahiplerine sigorta kapsamında ödenen 974 milyon TL’nin bir kısmının Bank Asya tarafından TMSF’ye ödendiğini ve kalan 610 milyon TL’lik tutarın da önümüzdeki günlerde ödeneceğini belirterek, “Bank Asya’daki taşınmazlar iflas hükümleri çerçevesinde aktif-pasif dengesi gözetilerek masa idaresi tarafından tasfiye edilecek” dedi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Gülal, TMSF bünyesinde aktif büyüklüğü 1.5 milyar dolardan 100 bin TL’ye kadar 981 firma bulunduğunu ifade etti. Toplamda 19.5 milyar TL özkaynağa sahip firmaların 2017 rakamları itibarıyla cirolarında yüzde 3035 seviyesinde bir artış gözlendiğini dile getiren Gülal, şunları kaydetti:
“Şirketlerin kârlılıklarında yüzde 20’ye yakın bir artış söz konusu, özkaynakları da yüzde 6 seviyesinde büyüdü. Bu şirketlerin büyük bir kısmı her manada büyüdü. Boydak Holding yüzde 30 büyüdü. Aydınlı Grup’u 550 mağaza sayısında aldık, şu anda 580 mağazamız var. Faruk Güllüoğlu’nu 51 şube ile devraldık şu an 71 şubemiz var. Devamında 2018’de de bunu 80’e çıkarmayı arzuluyoruz. Hatta Gaziantep’te Naksan Holding’in firmalarından Naksan Plastik biz geldiğimizde yüzde 30 kapasiteyle çalışıyordu, şu an yüzde 80 kapasiteyle çalışıyor. Biz geldiğimizde fabrikasında 350 kişi vardı, şu an 1300 kişi çalışıyor. Royal Halı firmasını da çalışır hale getirdik ve orada ekstradan 2 bin 500 kişiye istihdam sağlamış olduk.”
320 FİRMA FAAL DEĞİL
Gülal, 981 firmanın 320 tanesinin faal olmadığını ve bunlarla ilgili tasfiye çalışmalarının başladığını aktararak, “Bu firmaları tasfiye edeceğiz. Bu manada bizi zorlayan Naksan Holding var. Naksan Holding borca batık vaziyette, çok ciddi bir mali yükümlülüğü var. Ayrıca, bizi inşaat firmalarımız da zorluyor. Orada da parasını verip dairesini bekleyen mağdurlar var. İnşallah önümüzdeki süreçte onlarla alakalı da çalışmalarımız var, o mağduriyetleri de gidermek istiyoruz” diye konuştu.
BANK ASYA'DAN TMSF'YE 610 MİLYON LİRALIK ÖDEME
Gülal, Bank Asya’daki mevduat sahiplerine sigorta kapsamında ödenen 974 milyon TL’nin bir kısmının Bank Asya tarafından TMSF’ye ödendiğini ve kalan 610 milyon TL’lik tutarın da önümüzdeki günlerde ödeneceğini belirterek, Bank Asya’daki taşınmazların ise iflas hükümleri çerçevesinde aktif-pasif dengesi gözetilerek masa idaresi tarafından tasfiye edileceğini söyledi.
TMSF Başkanı Gülal, gayrimenkul şirketlerinden Dumankaya ve Fi Yapı’nın satışının da masada olduğunu ifade edip, “Uluslararası firmayla görüşme halindeyiz. Onlar bitmemiş inşaatları tamamlayarak mağduriyetleri giderecek. Satışı da henüz taslak halinde” şeklinde konuştu. Gülal, “Henüz FETÖ şirketleri satış halinde olmadığı için gelip isteyen olmadı ama genellikle enerji şirketlerini soranlar var. Bu süreçte şirketleri hemen satalım kaygımız yok. Dolayısıyla orada muhafazakâr davranıyoruz. Koza İpek’in satış dedikodusu var ama bunlar sadece dedikodu” bilgisini verdi.
50 MİLYARLIK AKTİFİ BAŞARILI YÖNETİYORUZ
TMSF Başkanı Gülal kayyum atanan şirketlere yönelik “TMSF kayyumunda idare edilen hemen hemen 981 tane firmamız var. Bu firmalarımızın aktif büyüklüğü 50 milyar TL’ye yakın. Bunlarla alakalı temel politikamız; bu firmalar, herhangi bir irtifa kaybı yaşamayacağı gibi katma değer üretmeye, istihdam oluşturmaya ve büyümeye devam edecekler” dedi.
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