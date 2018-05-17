Dün 4.50'den dönen dolarda bugün!

Dolarda dün yaşanan baş döndürücü fiyat hareketlerinin ardından bugün daha sakin görünüyor. 4.50 TL seviyesine kadar çıkan kur, önce TCMB’den gelen “Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır.” açıklaması ile 4,45 TL seviyelerine geriledi.

Ardından Merkez Bankası Başkanı Çetinkata ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceğine yönelik haberler kuru 4.40 seviyesine indirdi.

Bugüne bakıldığında kur yeni güne 4.43 seviyelerinden başladı. Euro ise 5.25 liradan el değiştiriyor.

Öte yandan Dolar endeksindeki yükselişin yanısıra Euro Bölgesi enflasyon verisinde yaşanan düşüş, euro/dolar paritesinin 1,18'in altına inmesine neden oldu. Dolar/euro paritesi bu sabah yeniden 1.18 düzeyinde seyrediyor.

Bankacılar ABD faizlerindeki yükselişin ve dolardaki değer kazancının devam etmesi nedeniyle gelişmekte olan para birimlerine yönelik baskının da sürdüğüne dikkat çekerken piyasada TCMB'nin bu süreci nasıl yöneteceğini izlemeye devam ediyor.

Bir çok bankacı TCMB'nin 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında hatırı sayılır bir faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakarken bazı bankacılar TCMB'nin bu tarihi de beklemeden bir adım atmak durumunda kalabileceğini belirtiyor.