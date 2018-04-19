Türkiye’de Bircom distribütörlüğünde satışa sunulan Sennheiser, Moshi, Astell&Kern, Audioengine, Music Hall gibi markaların ürünlerini satışa ve deneyimlemeye imkan sağlayan Hifimyfi mağazası, Kanyon’un giriş katında açıldı. 75 m² büyüklüğündeki mağazada Hi-Fi kalitesinde ve birçok farklı modelde kulaklıklar, taşınabilir ve ev tipi hoparlörler, pikaplar ve premium kulaklık adaptörleri yer alıyor.

Hifimyfi’de farklı ihtiyaçlara yönelik, her bütçeye uygun fiyat aralıklarında modeller bulunuyor. Hifimyfi, sadece bir satış mağazası olmaktan çok bir deneyim merkezi olarak konumlanıyor. Ses alanında uzman kişilerin görev aldığı Hifmyfi’de, ziyaretçiler kulaklık ve hoparlörleri deneyebiliyorlar. Üstelik müziği hangi kaynaklardan daha kaliteli dinleyebilecekleri ve nasıl bir seçim yapmaları gerektiği gibi konularda merak ettikleri her şeyi öğrenebiliyorlar.

Satın alma zorunluluğu yok

Ziyaretçilerine sunduğu mobil ses çözümlerine ek olarak hoparlör ve pikap çözümleri ile de evde müzik dinleme deneyimini en iyi şekilde geliştirmek isteyen Hifimyfi mağazası, High-End ürünlerin yer aldığı özel bir odada, farklı bir ağırlama ve deneyim sunmak istiyor.