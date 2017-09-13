Dünya Güzellerim 12. son bölümü ekrana kilitledi

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy’dan oluşan dev kadronun bir araya geldiği “Dünya Güzellerim” 12. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Faik Öztürk’ün eğlenceli dakikaları ve kimsesiz çocukları ziyaret eden dev kadronun çok özel görüntüleri ekrana geliyor. Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim’in yeni bölümünde sürprizler eksik olmuyor!

DİVA, VİETNAM'DA ALIŞVERİŞTE!

Diva Bülent Ersoy, Vietnam'da bir kumaş mağazasına giderek alışveriş yapıyor.

FAİK ÖZTÜRK İLE SPOR SAATİ

Vietnam'daki boş günlerini değerlendirmek isteyen Banu Alkan, Safiye Soyman ve Faik Öztürk ormana giderek spor yapıyorlar.