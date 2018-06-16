2018 FIFA Dünya Kupası heyecanı tam gaz devam ediyor! 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Avustralya, C Grubu'nun ilk maçında karşı karşıya geldi. Kazan şehrindeki Kazan Arena'da oynanacak mücadele saat 13.00'te başladı. Bu karşılaşma, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın da en erken başlayan maçı.

Fransa ile Avustralya, Rusya'da yapacakları maçla 5. kez karşı karşıya geldi. İki ülke A milli futbol takımları, bugüne kadar 1'i resmi 3'ü özel maç olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi.

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 16, 2018

Oynanan 4 maçta Fransa 2, Avustralya 1 galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu müsabakalarda Fransa 8 gol atarken, Avustralya 2 kez gol sevinci yaşadı.

GRIEZMANN YERDE KALDI, ANDRES CUNHA KARARI VERDİ!

Mücadelenin 56. dakikası oynanırken Fransa, Antoine Griezmann'ın sol kanattan ceza sahasına girdiği pozisyonda penaltı bekledi! Yıldız futbolcu yerde kalırken Fransız futbolcular hakem Andres Cunha'ha yoğun itirazlarda bulundu. Uruguaylı hakem bir süre bekledikten sonra Video Yardımcı Hakem uygulamasına başvurdu ve pozisyonu kenara gelerek izledi. Burada tekrarı izleyen Cunha daha sonra pozisyonun penaltı olduğuna kanaat getirdi. Böylece Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşandı! Griezmann, penaltıda topun başına geçti ve skoru 1-0'a getiren golü attı!

VAR, 2016 Dünya Kulüpler Kupası ve 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda da kullanılmıştı.

DÜN NELER OLMUŞTU?

Açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı farklı geçerken turnuvanın ikinci günü de geride kaldı. İkinci günün ilk maçında Mısır ile Uruguay karşı karşıya geldi. Mohamed Salah'ın tedbir gerekçesiyle oynamadığı mücadelede Kasımpaşalı Trezeguet sahne aldı. Maç 0-0 devam ederken Jose Gimenez'in kafası, Uruguay'a kritik 3 puan getirdi. Günün ikinci maçında Galatasaraylı Younes Belhanda'nın da forma giydiği Fas, İran ile karşı karşıya geldi. Mısır - Uruguay maçı gibi İran da son dakika golüyle 3 puana ulaştı. Günün son maçında turnuvanın favorilerinden gösterilen iki takım karşı karşıya geldi. Son Avrupa şampiyonu Portekiz, maçın henüz başında Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, turnuvanın başlamasından saatler önce Julen Lopetegui'nin görevine son verilen İspanya'da Diego Costa skoru eşitledi. Cristiano Ronaldo, ilk yarının sonlarında bir kez daha sahne aldı ve David De Gea'nın büyük hatasının da yardımıyla skoru 2-1'e getirdi. İspanya, Diego Costa ile skoru bir kez daha eşitledi ve Nacho'nun harika golüyle bu kez öne geçti! İspanya, 3 puana ulaşacakken Ronaldo bir kez daha sahne aldı! Yıldız futbolcu, maçın bitimine dakikalar kala attığı harika frikik golüyle hat-trick yaptı ve takımına 1 puanı kazandırdı. Portekizli yıldız, üst üste 4 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başaran dördüncü futbolcu olurken bir Dünya Kupası'nda hat-trick yapan en yaşlı futbolcu oldu.