Dünya Kupası Tarihi: 1962

Şili 1962'ye toplam 16 ülke katıldı. Avrupa'dan 10, Güney Amerika'dan 5, Kuzey, Orta Amerika'dan ise bir ekip, Şili'de mücadele etti.
Avrupa'dan Bulgaristan, eski Çekoslovakya, İngiltere, Batı Almanya, Macaristan, İtalya, eski SSCB, İspanya, İsviçre ve eski Yugoslavya, Güney Amerika'dan Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya ve Uruguay ile Kuzey, Orta Amerika'dan Meksika katılan ülkeler oldu.
EN SERT DÜNYA KUPASI!
Şili'nin evsahipliğinde gerçekleşen 1962 Dünya Kupası, en sert geçen turnuva olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı.
Henüz turnuvanın ilk turu tamamlandığında, başta Brezilya'nın yıldız ismi Pele olmak üzere 37 futbolcu sakatlanarak finallerin dışında kaldı. Birçok futbolcunun, turnuvaya sertliği getiren takım olarak görülen İtalya'nın maçlarında sakatlanması dikkati çekti. Öyle ki, Şili basınında İtalyanların turnuvaya yanlışlıkla dövüş takımını getirdiği haberleri yer aldı.
İLK KEZ AVERAJ UYGULAMASI!
Şili'de yapılan Dünya Kupası'nda ilk kez averaj uygulaması yer aldı.
Daha önceki turnuvalarda aynı puana sahip takımlar baraj maçı oynarken, Şili'deki organizasyonla ilk defa averaj uygulamasına geçildi ve üst sırada yer alacak ekip bu kuralla belirlendi.
PUSKAS, BU KEZ İSPANYA FORMASIYLA!
Ferenc Puskas, iki farklı ülke forması altında Dünya Kupası finallerinde forma giyen ilk Avrupalı futbolcu unvanına sahip oldu.
Golcü futbolcu, İsviçre 1954'te Macaristan forması ile mücadele ederken, Şili'de İspanya adına sahaya çıktı. Daha önce 1930'da Arjantin takımında yer alan Luis Monti, 1934'te kupaya uzanan İtalya'nın formasını giydi.
BREZİLYA, ZAFERE PELE'SİZ ULAŞTI!
Son şampiyon Brezilya, yıldızı Pele'nin grup maçlarında sakatlanmasına rağmen namağlup geldiği finalde, Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Santiago'da 17 Haziran 1962'de 68 bin seyirci önünde oynanan finalde Çekoslovakya, 15. dakikada Josef Masopust'un golüyle 1-0 öne geçti. "Sambacılar", rakibine 17. dakikada Amarildo, 69. dakikada Zito ve 78. dakikada Vava'nın golleriyle karşılık vererek, maçtan 3-1 galip ayrıldı ve üst üste ikinci şampiyonluğuna imza attı.
İLK KEZ BİRDEN FAZLA GOL KRALI ÇIKTI!
Şili'deki şampiyonada Dünya Kupası tarihinde ilk kez birden fazla gol kralı çıktı.
Rakip fileleri 4'er kez havalandıran Macaristan'dan Florian Albert, eski SSCB'den Valentin Ivanov, eski Yugoslavya'dan Drazen Jerkovic, Şili'den Leonel Sanchez, Brezilya'dan Vava ve Garrincha gol krallığını paylaşan isimler oldu.
32 MAÇTA 89 GOL ATILDI
Şili'de 1962'de yapılan turnuvadaki 32 maçta toplam 89 gol atıldı.
Maç başına 2,8 gol ortalaması yakalanan kupanın en golcü takımları ise 14 golle Brezilya ile 10'ar golle eski Yugoslavya ve Şili oldu.
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