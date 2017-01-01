Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıyla ilgili, "Otopside kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi" dedi.



İDLİB'DEN GELEN 3 CESEDE ADANA'DA OTOPSİ YAPILDI



Bozdağ, açıklamasında "İdlib'den getirilmiş olan 3 ceset üzerinde Adana'da otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bozdağ şunları söyledi: "Şu an hem Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri hem de Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerinin olduğu bir çalışmayla bu otopsi tamamlanmış durumda. Esedin kimyasal silah kullandığı, bu bilimsel incelemeyle de tespit edilmiş durumda."

ADANA BAŞSAVCILIĞI: YOĞUN KİMYASAL GAZA MARUZ KALARAK ÖLDÜLER

Adana Başsavcılığı, kimyasal saldırıda ölenlerin otopsi sonuçlarını açıkladı. Başsavcılık, "Şahıslar yoğun kimyasal gaza maruz kalarak öldü. Doku ve kan örnekleri GATA Adli Tıp'a gönderildi." ifadeleri yer aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde 4 Nisan 2017 günü meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden Suriye vatandaşı Esme El Hasan (35), Sait Hüseyin (26) ve Muhammed Avad'ın (25) cesetlerinin otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yaşamını yitirenlerin kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve saldırının kimyasal silah kullanılarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti için Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan otopsiye, Dünya Sağlık Örgütü Gaziantep Temsilcisi Annette Heinzelmann, Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu üyeleri Sahar Yazbek ve Samı Barrek'in kuruluşlarını temsilen katıldığı aktarıldı.

Görevlilerin herhangi bir kimyasal madde tehlikesine karşı koruyucu özel kıyafet giyerek otopsiye girdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otopsideki ilk bulgulara göre, şahısların kimyasal boğucu gaza maruz kalmaları sonucu hayatlarını kaybettikleri ve akciğerlerinde yoğun ödem bulunduğu tespit edilmiştir. Otopsi sonunda alınan doku, plazma, kan, idrar, akciğer ve cilt örnekleri, kimyasal silah kalıntılarına yönelik gerekli analizlerinin yapılması için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu temsilcilerine, talepleri üzerine incelemeleri için söz konusu örneklerden verilmiştir."

3 YARALI HAYATINI KAYBETTİ, SARİN GAZI BULGUSU VAR

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hastalarda sarin gazına maruz kalma bulgusunun olduğu bildirildi.

3 yaralının hayatını kaybettiği, 31'inin tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Sağlık Bakanlığından, 3 kişinin otopsi sonucuna ilişkin, "İlk bulgular olarak akciğer ödemi, akciğerlerin ağırlıklarında artış ve akciğerde kanama tespit edilmiştir. Bu tespitler, yaralanmanın kimyasal silah kullanımına bağlı olduğunu düşündürmektedir." açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'de gerçekleşen saldırı sonrasında Türkiye'de tedavi altına alınan yaralıların son durumu ve hayatını kaybedenlerin otopsi sonuçlarıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Hatay'daki hastanelerde 30, Adana Balcalı Üniversitesi Hastanesinde bir olmak üzere toplam 31 yaralının tedavisinin sürdüğü, 3 ağır yaralının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yapılan ilk tahlil sonuçlarına göre ise hastalarda kimyasal maddeye (sarin) maruz kaldıklarını düşündüren bulgulara rastlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adana Adli Tıp Kurumunda 3 cenazeye, Uluslararası Kimyasal Silahları Önleme Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinin refakatiyle otopsi işlemi yapılmıştır. Otopside ilk bulgular olarak akciğer ödemi, akciğerlerin ağırlıklarında artış ve akciğerde kanama tespit edilmiştir. Bu tespitler, yaralanmanın kimyasal silah kullanımına bağlı olduğunu düşündürmektedir. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen vücut dokuları ve sıvılarından alınan örneklere gerekli kimyasal ve toksikolojik inceleme yapılmaktadır. Kimyasal Silah Önleme Örgütü tarafından alınan örnekler kendilerince Lahey'de tetkik edilecektir. Tahlil ve otopsi sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. "

AKDAĞ: MUHTEMELEN SARİN GAZINA MARUZ KALMIŞLAR

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Tahlil sonuçlarına göre doktorlarımız hastalarda kimyasal maddeye, muhtemelen Sarin gazına maruz kalmış bulgulara rastlamış. Ayrıca Adana Adli Tıp Kurumunda 3 cenazeye Uluslararası Kimyasal Silahları Önleme Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin refakatiyle otopsi işlemi yapılıyor. Bu yetkilileri Türkiye'ye biz çağırdık. Elbette bizim uzmanlarımız otopsileri yaptılar ama bu vahşeti bütün dünyaya kanıtlamak anlamında destek olacağı için onları biz çağırdık." dedi.

Bakan Akdağ, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve halk oylaması çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'un Karaçoban ilçesindeki kaymakamlıkta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Akdağ, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısı sonucu zehirlenen 30 kişinin Hatay, 1 kişinin ise Adana'da tedavi gördüğünü söyledi.

Saldırıda yaralanan 3 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade eden Akdağ, şu bilgileri aktardı:

"Tahlil sonuçlarına göre doktorlarımız hastalarda kimyasal maddeye, muhtemelen Sarin gazına maruz kalmış bulgulara rastlamış. Ayrıca Adana Adli Tıp Kurumunda 3 cenazeye Uluslararası Kimyasal Silahları Önleme Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin refakatiyle otopsi işlemi yapılıyor. Bu yetkilileri Türkiye'ye biz çağırdık. Elbette bizim uzmanlarımız otopsileri yaptılar ama bu vahşeti bütün dünyaya kanıtlamak anlamında destek olacağı için onları biz çağırdık. Otopside ilk bulgular olarak akciğer ödemi, akciğerlerin ağırlıklarında artış, akciğerlerde kanama tespit edildi. Bu tespitler yaralanmanın kimyasal silah kullanımına bağlı olduğunu düşündürdü. Ayrıca Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen vücut dokuları ve sıvılarından alınan örneklerde gerekli kimyasal ve zehirlenmeyle ilgili incelemeler de yapılmaktadır."

Akdağ, Uluslararası Silah Önleme Örgütü tarafından alınan söz konusu doku ve sıvı örneklerinin kendileri tarafından da tetkik edileceğini belirtti.

"DÜNYA BU ZULME DUR DEMELİ"

Suriye'deki zalim ve vahşi saldırıların durması için bütün dünyayı, Dünya Sağlık Örgütü'nü göreve çağıran Akdağ, "Gerçekten çocuklar, kadınlar, yaşlılar, insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Üzerlerine bombalar atılıyor. Dolayısıyla bu meseleye duyarsız kalınmamalıdır. Bu meselede dünyanın güçlü ülkeleri, Birleşmiş Milletler mutlaka tavır koymalıdır. Biz Türkiye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Her türlü desteği veriyoruz. Yaralılara bir daha kucağımızı açtık. Onların tedavilerine titizlikle devam ediyoruz." diye konuştu.

Artık dünyanın bu zulme 'dur' demesi gerektiğini vurgulayan Akdağ, Dünya Sağlık Örgütü'nün de sesini ve tepkisini daha gür çıkarmasını istedi.

Bakan Akdağ, "Dünya Sağlık Örgütü sadece bu meselelerden sonra yardım etmeye çalışan bir örgüt olmamalıdır. Bunların önlenmesi için de Dünya Sağlık Örgütü üzerine düşeni yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

"ESED'İN BABASI DA BUNLARI YAPMIŞTI"

Bir gazetecinin, Esed rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanmadığını iddia ettiğini anımsatması üzerine de Akdağ, "Şu andaki zalim rejimin başındaki Esed'in babası da bunları yapmıştı. Şimdi de bu yapıyor. Onun için bu yalanlara bizim de dünyanın da karnı tok. Birleşmiş Milletler ile güçlü ülkeler artık buna bir 'dur' demelidir." değerlendirmesinde bulundu.