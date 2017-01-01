17 NİSAN 2017
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Beyaz Saray
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Beyaz Saray'dan referandum açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Uluslararası bir komisyon değerlendirmesini yapıyor ve 10-12 gün içinde bir rapor açıklayacak. Bunu bekleyeceğiz, bırakalım şu anda onlar işini yapsın" ifadelerini kullandı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 23:47:43 Güncelleme: 23:49:32 AA

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore konusunda tüm seçenekleri masada tuttuğunu ve atacağı adımlar için hızlı karar alabileceğini vurgulayarak, "Başkan'ın (Kuzey Kore konusunda) kırmızı çizgiler çizdiğini göreceğinizi sanmıyorum." dedi.

Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde ağırlıklı olarak Kuzey Kore ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin Kuzey Kore'nin adımlarını yakından takip ettiğini ve Trump'ın tüm seçenekleri masada tuttuğunu bir kez daha vurgulayan Spicer, herhangi bir zamanda alınacak bir kararın hızlıca uygulanabileceğini ve bunu önceden duyurmak gibi bir zorunluluklarının olmadığını belirtti.

"Başkan'ın (Kuzey Kore konusunda) kırmızı çizgiler çizdiğini göreceğinizi sanmıyorum." diyen Spicer, Suriye ile Kuzey Kore örneklerinin birbirinden farklı olduğuna işaret etti.

Trump'ın geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Florida'da yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini hatırlatan Spicer, Pekin'in Pyongyang üzerindeki siyasi ve ekonomik etkisini kullanacağına inandıklarını dile getirdi. Çin'in Kuzey Kore konusunda devreye girmesinin, bu meselenin çözümü noktasında çok değerli bir adım olacağını kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü, "Bu konuda Çin ile beraber çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan sabah saatlerinde Beyaz Saray bahçesinde gerçekleştirilen Paskalya kutlamaları için medyanın karşısına çıkan Trump, bir basın mensubunun Kuzey Kore ile ilgili sorusuna, "Hizaya gelmeli." şeklinde yanıt vermişti.

SPICER'DAN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ

Bir soru üzerine Spicer, Türkiye'deki halk oylamasıyla ilgili, "Uluslararası bir komisyon değerlendirmesini yapıyor ve 10-12 gün içinde bir rapor açıklayacak. Bunu bekleyeceğiz, bırakalım şu anda onlar işini yapsın." yorumunu yaptı. Türkiye'de bir seçim yapıldığını ve insanların bu seçimlere katılarak oy verdiklerini ifade eden Spicer, herhangi bir yorum yapmadan önce ilgili komisyonların çalışmalarının tamamlanması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray'dan kısa bir süre önce de ABD Dışişleri Bakanlığı, halk oylamasıyla ilgili, "Her iki taraftan seçmenleri ve tarafları, Türkiye'nin geleceği için beraber çalışmaya odaklanmaya ve anlamlı bir siyasi diyalogu sürdürmeye teşvik ediyoruz." değerlendirmesi yapılmıştı.

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