Dünyada en çok ziyaret edilen kentler arasında gösterilen Artvin şaşkın

Euromonitor International tarafından hazırlanan, 'Dünyada en çok ziyaret edilen 100 kent' listesinde Türkiye'den 2.4 milyon turistle 85´inci sırada gösterilen Artvin için açıklanan rakamlar, bölgedeki turizmcileri bile şaşırttı.
Turizm sektörü temsilcilerinin belirtilen rakamlarda turistin Artvin'e gelmediğini açıklaması üzerine yapılan araştırmalarda sınır kenti olan Artvin'de gümrükten giriş-çıkış yapanların bu rakamı yükselttiği sonucuna varıldı.
2016 yılı verilerine göre 73 bin 500 konaklamalı turistin geldiği Artvin'i yıllık yaklaşık 300 ila 350 bin arasında değişen rakamlarda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği belirtiliyor.
SOKAKTA NEREDEYSE İNSAN YOK
Turizmci Mehmet Cebeci ise Artvin'e 2.4 milyon konaklamalı turistin geldiği bilgisinin gerçekçi olmadığını belirtti.
"Bu sadece sınır kapısından giriş- çıkışları gösteriyor olabilir. Artvin'e bir yılda 2 milyon 400 bin turistin geldiği zannetmiyorum. Sokakta insanın olmadığı bir şehirde 2 milyon 400 bin turist görünmez mi?"
"Esnaf işsizlikten kan ağlıyor. Böyle bir rakamda turist geldiğini söylüyorlar. Bu rakamlarda bir yanlışlık var. Bütün otelci arkadaşlar işsizlikten yakınıyor, personel giderlerini karşılayamıyor" diyerek rakamları inandırıcı bulmadığını söyledi."
3 CADDEMİZ VAR, 1 KİŞİYİ 5 DEFA GÖRÜYORUZ
Artvinli esnaflarından Ali Necati Türker de 35 yıllık esnaf olduğunu belirterek son yıllarda yaşadığı zorlukları hiç yaşamadığını ifade etti.
2.4 milyon turistin gelmesi halinde durumun işlerine yansıyacağını ancak böyle olmadığını anlatan Türker, "2.4 milyon turistin ziyarete geldiğini gazetelerde okuduk. Ama biz bunu görmedik. 2.4 milyon turist değil, 100 bin turist gelse Artvin patlama yapardı. Artvin'de 3 cadde var, 1 insanı biz 5 defa görüyoruz" ifadelerini kullandı.
BU RAKAMLAR SPEKÜLATİF
Artvinli otel işletmecileri açıklanan rakamların kendilerini de şaşkına çevirdiğini söyledi. Artvin Turizmi Geliştirme Derneği eski Başkanı, 31 yıllık turizmci Ender Güngör, Artvin için açıklanan rakamları spekülatif bulduğunu belirterek rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Karadeniz Bölgesi'nde turizmin son dönemde biraz da olsa canlandığını anlatan Güngör, "Buna rağmen Artvin'i 2.4 milyon turistin ziyaret ettiği doğru bir rakam değil. Bu rakam Sarp Sınır Kapısı'ndan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu verileri spekülatif buluyorum" dedi.
EN ÇOK ZİYARETÇİ KARAGÖL'E
Artvin'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında Borçka ilçesindeki Karagöl geliyor. Eşsiz manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan göl her mevsimde ilgi odağı oluyor.
Artvin'de en çok ziyaret edilen yer arasında Sıkıldım Kayası mevkiinde 490 metre rakımda, Hatila Deresi'nden ise 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen cam seyir terası geliyor. Kaya birleşim noktasından 15 metrelik mesafeye uzanan 50 metre karelik cam seyir terası, 7 metre uzunlukta ve 7.5 metre genişliğe sahip.
Artvin'de turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler arasında 22 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe geliyor. Kafkasör Yaylası da ilgi gören yerler arasında bulunuyor.
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