Günümüzde otomobiller bir hayli özelleştirilebilir araçlara dönüştüler. Resmi otomobil bayilerinde, seçtiğiniz otomobillerin birçok detayını gönlünüzce değiştirebiliyorsunuz fakat size özel otomobilin üretilmesini beklemeniz gerekiyor.
3D yazıcılar ise geleneksel üretim tekniklerinin aksine daha fazla özelleştirme seçeneğini, çok daha hızlı şekilde ulaşılabilir kılacak. Üstelik 3D baskıyla üretilen otomobiller daha şimdiden yolları arşınlıyorlar.
Dünyadan en iyi 3D baskı ile üretilen otomobil örnekleri, bu üretim teknolojisiyle neler yapılabileceğini gözler önüne seriyor.
DELAGE TYPE-S
Bir zamanlar yarış pistlerinin en iddialı makinelerinden olan 103 yaşındaki Delage Type-S’in bugün hâlâ çalışır olmasında 3D üretim teknolojilerinin payı büyük.
Motorundaki çatlak yüzünden 2014 yılında garaja çekilen otomobil bir dizi detaylı tarama işleminden geçirildi ve 3D bastırılmış parça sayesinde yeniden yollara düştü.
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