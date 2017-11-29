Dynamo Kursk: 102 - Galatasaray: 45 | MAÇ SONUCU

Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunan Galatasaray, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 6. haftasında A Grubu'nda Rusya temsilcisi Dynamo Krusk'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar sahadan farklı mağlup ayrıldı.

Maça iyi başlayan Dynamo, ilk çeyrekte Galatasaray potasına 23 sayı gönderdi ve temsilcimizi sadece 12 sayıda tuttu. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, ilk yarıyı 50-23'lük skorla önde bitirdi.

Dynamo, 3. çeyrekte de sarı-kırmızılılara üstünlük kurdu. 3. periyot sonunda fark ev sahibinin lehine 79-31'lik skorlaydı.

Son periyot da ilk 3 çeyrek gibi olunca Dynamo Kursk, sahadan 102-45'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibinde kenardan gelen Elena Kirillova, 20 dakikada 19 sayı, Maria Vadeeva ise 24 dakikada 21 sayı 7 ribaundluk performanslarıyla galibiyette başrol oynadı. Galatasaray'ın ise en skorer isimleri 12'şer sayıyla Jelena Dubljevic ve Gintare Petronyte oldu.

Dynamo Kursk bu sonuçla 6. maçında 6. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Galatasaray ise 3. mağlubiyetini aldı ve 3. sırada yer aldı.

Dynamo Kursk

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi