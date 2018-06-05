Söz konusu dönemde e-ihale sistemiyle satılan 638 araçtan 44 milyon 402 bin 752 lira gelir sağlandı. Makine ve elektronik cihazlar, gıda ve tarım ürünleri, tekstil ve giyim ürünleriyle diğer eşyaların satışı için yapılan 507 ihaleden elde edilen gelir ise 15 milyon 414 bin 816 lira olarak kaydedildi.
Böylece tasfiyelik eşya satışından elde edilen gelir, yılın ilk çeyreğinde 59 milyon 817 bin 568 lira olarak kayıtlara geçti.
ÜYE SAYISI 105 BİNİ AŞTI
Bakanlığın 2014'te Ergazi ve Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğünde uygulamaya başladığı e-ihale sistemi halihazırda tüm tasfiye işletme müdürlüklerinde kullanılıyor. e-İhale uygulamasıyla kişilerin ihaleye girmesindeki mekansal kısıtlılıklar ortadan kaldırılarak, istekli sayısında ve ihalelere verilen tekliflerde önemli artış sağlandı. İhalelerin daha şeffaf ve hızlı yapılmasına ortam hazırlayan sistemle araç ve eşyaların ekonomik kıymetini yitirmeden piyasa değerinde tasfiye edilmesine imkan tanındı.
105 bini aşkın kayıtlı üyesi bulunan sistem üzerinden satışa çıkarılan eşya ve araçların yaklaşık yüzde 80'i ilk ihalede alıcısını buldu.
e-İhale sistemi üzerinden satışa sunulan araç ve eşyaya http://uygulama.gtb.gov.tr/EIhale adresinden ulaşılabiliyor. Android ve IOS işletim sistemi tabanlı akıllı telefon ve tabletlerden e-ihale mobil uygulaması aracılığıyla eşyalar incelenerek teklif verilebiliyor.
Öte yandan, geçen yıl 5,8 milyon lira değerinde eşya insani yardım, sosyal sorumluluk ve eğitime katkı projelerinde kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ile Türk Kızılayı, valilik ve belediyelere bedelsiz tahsis edildi.
İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olduğu için gümrüklerde el konulan eşya ile kaçak sigara ve içkilerden oluşan 99,2 milyon lira değerindeki eşyanın da imhası gerçekleştirildi.
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