e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikden sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.
Peki e-Okul giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ve sınav sonuçları öğrenme ekranı...
e-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak gerekmektedir. Açılan sayfada sağ kısımda yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi giriş alanında istenen T.C. Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası ve güvenlik kodu alanlarını doğru ve eksiksiz olarak girmek gerekmektedir.
Bu bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra ikinci aşamada öğrencilerin kimlik ve eğitim bilgileri sorulmaktadır. Burada istenen bilgileri de doğru girdikten sonra e-Okul sistemine erişim sağlanmaktadır.
e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Sol menüde yer alan Not Bilgisi seçeneği ile öğrencinin yazılı sınav sonuçları, sözlü notları ve performans ödevi notları gibi birçok not bilgisi görüntülenebilmektedir.
Yine sol menüde bulunan Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Nakil Durumu, Şube Yazılı Ortalamaları, Pansiyon Zaman Çizelgesi, Pansiyon Yemek Menüsü, Pansiyon Devamsızlık Bilgisi, Pansiyon İzin Bilgileri ve Sağlıklı İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi gibi birçok seçenek ile öğrencinin tüm eğitim bilgileri görüntülenmektedir.
e-OKUL İLE HANGİ BİLGİLER GÖRÜNTÜLENEBİLİR?
2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.
Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.
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