Dopigo, Türkiye çapında hazırladığı ve 100’den fazla e-ticaret girişimcisinin katılımı ile ilkini gerçekleştirdiği "E-ticaret Görünüm Araştırması”nı yayımladı. İnternet üzerinden satış yapan tüm girişimcilerin e-ticaret operasyonlarını tek bir noktadan yönetmelerini sağlayan bulut bir e-ticaret çözümü olan Dopigo kullanıcılarının katıldığı araştırmada, 2017 sonuçlarına ve 2018 değerlendirmelerine yer verildi.
2018’in gidişatının merakla takip edildiği bugünlerde Dopigo, e-ticaret sektörünün ekonomik ve ticari beklentilerini bizzat e-ticaret sektörünün oyuncularından, değişik platform ve web sitelerinden satış yapan şirketlerin yöneticilerinin gözünden değerlendirdi. Dopigo üzerinden e-ticaretini yöneten 100’den fazla farklı kullanıcının 2017 sonuçlarını değerlendirdiği ve 2018 beklentilerini ortaya koyduğu “E-ticaret Görünüm Araştırması” serisinin ilki yayımlandı. Bu araştırmanın dönemsel olarak tekrarlanarak, beklentilerin ve gerçekleşmelerin takip edilmesi planlanıyor.
En yüksek gelir e-ticaretten geliyor
Katılımcılar, fiziksel, toptan ya da e-ticaret satış kanallarını dikkate aldıklarında en çok geliri e-ticaret üzerinden elde ettiklerini belirtiyor. E-ticaret üzerinden en çok geliri elde ettiğini ifade eden katılımcıların oranı yüzde 55 iken, fiziksel mağazadan daha fazla gelir elde ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 20, toptan satış ise yüzde 25 ile çok daha düşük bir paya sahip.
E-ticaretin olmazsa olmazı: yeni satış kanalı ve yeni ürün bulma
Araştırma katılımcılarının yüzde 70’e yakını geçtiğimiz 12 ayda hem yeni satış kanalları hem de yeni ürün bularak genişlemeye gittiğini belirtiyor. Bu genişleme alanlarını, yüzde 50 ile yeni teknoloji satın alma, yüzde 35 ile yeni ofis/mağaza açma ve yaklaşık yüzde 25 ile yeni çalışanları işe almak izliyor.
E-ticaret karlı olmaya devam ediyor! Beklenti ise olumlu…
Geçtiğimiz yıl e-ticarete yaptıkları yatırımları değerlendirmeleri istendiğinde, katılımcıların yüzde 50’si yaptığı yatırım kadar kazancı olduğunu, yüzde 15’i ise yaptığı yatırımdan daha az kazanç elde ettiğini belirtirken, yüzde 15’i yaptığı yatırımın 5 katını, yüzde 20’si ise yatırımının 2 katını kazandığını ifade ediyor.
Önümüzdeki 12 ayda e-ticaret yatırımlarından bekledikleri getiriyi değerlendiren katılımcıların yüzde 55’i yatırımlarından 2 kat, yüzde 30’u ise 5 kat fazla gelir beklediğini ifade ederken, yüzde 15’i ise yaptığı yatırım kadar veya daha az kazancı olmasını beklediğini belirtiyor.
Katılımcıların yarısından fazlası, 2017 yılında e-ticaretteki ortalama faaliyet büyüklüklerinin yüzde 30’dan fazla arttığını belirtti. Bunun yanı sıra tüm katılımcılar gelecek 1 yıl içinde e-ticaret faaliyetlerinde bir artış bekliyor.
E-ticaret yapanların ortak problemi: operasyon ve takip
Araştırma katılımcılarının yüzde 55’i, geçtiğimiz yıl boyunca e-ticaret yaparken en çok zamanlarını alan konuları şöyle sıralıyor: paketleme, fatura kesme, stok takibi ve ürün araştırma. E-ticaretten elde ettikleri gelirler sorulduğunda, 2017 yılında katılımcıların yüzde 36,8'i gelirlerinin yüzde 30 oranında arttığını belirtiyor. Daha da önemlisi katılımcılar önümüzdeki yıl da benzer oranda bir gelir artışı beklediklerini ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 29,4’ü, 2017 yılında mobil site ve uygulamaların getirdiği gelirlerin bir önceki sene ile aynı kaldığını, kalanı ise gelirlerin değişik oranlarda artış gösterdiğini düşünüyor.
En büyük riskler: döviz kuru, enflasyon ve komisyon oranları
2018 yılında bekledikleri en büyük riskin döviz kurunun yükselmesi olduğunu belirten katılımcılar ayrıca pazaryeri komisyon oranlarının ve enflasyonun yükselmesinden de endişe duyuyor. Katılımcıların yüzde 45’i için en büyük risk döviz kurunun yükselmesi iken, bunu yüzde 15 ile enflasyon ve pazaryeri komisyon oranları izliyor. Müşterilerin e-ticaret harcamalarının düşmesi ise katılımcıların göre en düşük risk (%5) olarak dikkat çekiyor.
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