E-ticaretin yeni yıldızı: Sosyal Fayda

Dünyanın online alışverişte harcadığı yıllık tutar 2 trilyon doları aştı. Ancak her e-ticaret “Black Friday” gibi online alışveriş çılgınlığı için yapılmıyor. Sosyal fayda odaklı öyle e-ticaret girişimleri var ki, online alışverişle tüketim çılgınlığına alternatif oluyor.



KÜSURATI FAYDA İÇİN YUVARLA



Gazete Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, online alışverişlerdeki küsuratlı sepet tutarlarını yukarıya yuvarlayan Yuvarla ile kullanıcılar aradaki farkı seçtikleri sivil toplum kuruluşuna online olarak bağışlayabiliyor. 20’ye yakın marka ve e-ticaret sitesiyle işbirliği yapan yuvarla. org’ta 15 farklı STK’ya bağış yapılabiliyor. Bankalararası Kart Merkezi tarafından desteklenen girişimin Android ve iOS uygulamaları da bulunuyor.



MODERN KAHRAMAN TOPLULUĞU



Kullanmadığınız eşyalarınızı satarak ya da sosyal fayda amaçlı bir alışveriş yaparak eğitime destek olmak için kurulan Givin, kullanıcıların fazlalık olarak duran eşyalarının satış geliriyle eğitim STK’larına destek oluyor. Ödemeler satıcı kişinin seçtiği TEGV, TOG, TOÇEV Koruncuk ve Tohum Otizm vakıflarından birine bağışlanıyor. Girişim “Modern Kahramanlar Topluluğu” yaratmayı hedefliyor.



PARA GEÇMEYEN ALIŞVERİŞ SİTESİ



“Senin ihtiyacın olmayan bir ürüne, başkasının ihtiyacı olabilir” mesajı ile kurulan ‘Degistirdik’te yapılan online alışverişlerde para geçmiyor. Degistirdik. com’da ihtiyaç fazlası olan ürünler, “Değiş Tokuş, Bedelsiz, Aranılan Ürünler” kategorilerinde sunuluyor. E-ticaret ile hibeyi birleştiren platform, aşırı tüketim kültürüne alternatif bir model oluşturmayı hedefliyor.



NERENİNİ NEYE İHTİYACI VAR?



Türkiye genelinde ihtiyaç sahipleriyle bu ihtiyaçlara yanıt verebilecek kişi ve kurumları bir araya getiren online bir platform olan “İhtiyaç Haritası”, Türkiye’nin tüm şehirlerine ulaşmış durumda. Adres bazlı olarak ihtiyacharitasi. org adresindeki interaktif harita üzerinden konum ve kategori bazlı olarak ihtiyaçlar görülebiliyor ve bu ihtiyaçlar giderilebiliyor.



ÖĞRENCİLER İÇİN ASKIDA NE VAR?



‘Askıda Ne Var?’ üniversite öğrencilerine yemek, kıyafet, tiyatro bileti, konser bileti, kitap, yurtdışı staj gibi ürün ve hizmetlerin ücretsiz sunulmasını sağlayan bir sosyal girişim. askidanevar. com üzerinden öğrenciler için askıya yemek bırakabiliyor, markalar da destek için ürün ve hizmetlerini askıya bırakabiliyor. Sloganları ise şu: “Sevmek fiilinden sonra gelen, dünyanın en güzel fiili, yardım etmektir.”



NE HEDİYE ALSAM DERDİNE SON



İnternetten bağış toplama amacıyla kurulan “İyilik Paylaş”, kullanıcılara doğum günlerinde hediye almak yerine sivil toplum kuruluşları için destek toplanmasına aracılık ediyor. Iyilikpaylas.org’ta kampanya başlatmak için hedefi belirleyip, platformdaki 7 farklı STK’dan birini seçmek yeterli oluyor. Destek olmak isteyenler, banka veya kredi kartlarıyla bağış yapabiliyor.

e-ticaretin sosyal kahramanları

necdet çalışkan

para geçmeyen alışveriş siteleri