Posta’nın haberine göre, Ebru Gündeş eski sahne kıyafetlerini Ebrugundessatiyor.com adresli siteden satıp kazandığı parayı hayır kurumlarına bağışlıyor.

Kıyafetleri 200 ila 2 bin 500 TL arasında satıyor. Sitede son 1 yılda 10 kıyafet satılmış.



Öte yandan Reza Zarrab'ın Amerika'da itirafçı olduğunun kesinleşmesinin ardından Ebru Gündeş'İn eşinden boşanmak için dava açacağı iddia ediliyordu. Herkesin boşanma davasını ne zaman açacağını merak ettiği Ebru Gündeş, boşanmayı asla düşünmüyor.



TÜM ELEKTRONİK ALETLERİN BAĞLANTISINI KESTİ



Reza Zarrab'ın casusluk soruşturması kapsamında el konulan Kanlıca'daki villasında oturmaya devam eden Ebru Gündeş'in, kızı Alara Zarrab'ın babasının durumundan haberdar olmaması için evdeki tüm elektronik aletlerin internet bağlantısını kestiği iddia edildi.