Ebru Gündeş, Kanlıca’daki yalıdan taşındı

Geçen haftaya kadar yalıda oturan ve kızı Alara’yı sabahları buradan okula gönderen sanatçının, güvenlik endişesiyle daha korunaklı bir sitedeki evine geçtiği öğrenildi.

Gazete Habertürk'ten Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; önceki gün yalı çalışanlarının balkondaki eşyaları topladığı ve panjurları kapattığı objektiflere yansıdı.

Ebru Günseş

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