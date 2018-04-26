Cadde'nin haberine göre, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde yakın arkadaşıyla buluşan Ebru Polat, tarzıyla dikkati çekti. Bir restoranda ğle yemeği yiyen şarkıcı, daha sonra meydan katındaki mağazaları turlayıp alışveriş yaptı.

Yaz aylarında genelde Bodrum'da olacağını belirten Polat, "Bodrum'da bir kaç mekanla sezon boyu anlaşmalar yaptık. İstanbul'a günü birlik geleceğiz gibi, önümüzde yoğun bir konser takvimi var" dedi.