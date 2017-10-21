Ece İrtem: ‘Beni gerçekten Arap sanıyorlar’

SHOW TV’nin milyonları ekrana kilitleyen dizisi ‘Yeni Gelin’in Afet’i Ece İrtem, canlandırdığı karakterden dolayı insanların kendisini Arap zannettiğini açıkladı.



HT Magazin’de Arif Hür'ün haberine göre, “Arap gelini oynadığım için hem Adana’da hem de İstanbul’da insanlar beni gerçekten Arap sanıyorlar” diyen güzel oyuncu, Arap kültürüne ait öğeleri kısa sürede kavradığını ve Arapça öğrenmek istediğini açıkladı.

Ece İrtem