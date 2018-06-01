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"HER ŞEYİN BİR AÇIKLAMASI VARDIR"

İhanetten adı geçen ve konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Burcu Sinem Ünsal, bugün Instagram hesabından kendisinin çektiği fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına gelen yorumları okuyan Burcu Sinem Ünsal, Instagram'ın hikaye kısmından, "Kendi hayatınıza bakın siz önce... Her şeyin bir açıklaması vardır bu hayatta" dedi.