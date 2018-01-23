HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü popçunun hayranları yağan yağmura aldırış etmeden konserden 2 saat önce mekânın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mekânın içinde prova yapan Edis, kuyruktaki hayranlarının yanına giderek onlarla selfie çekti.



Sahne performansıyla hayranlarından tam puan alan ünlü şarkıcı, yeni albümünün şubat ayının ortasında ya da mart başında çıkacağını müjdeledi.

Edis