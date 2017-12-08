Yeni aracın menzili ise yaklaşık 300 km olacak.



NEVS 9-3 markası ile piyasaya çıkacak olan otomobil, Saab'ın 2002-2012 yılları arasında üretilen 9-3 modeline çok benzer olacak. NEVS, yeni modeli Çin'in Tianjin kentinde bulunan fabrikasında üretecek.

İlk aşamada yılda 50 bin adet üretilecek olan aracın üretimi daha sonra 220 bin adete çıkarılacak.

Saab elektrikli

Saab 9-3

NEVS 9-3