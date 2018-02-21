‘Eğreti Gelin Ladik’ filmi Yeşim Salkım, Hakan Eren, Ali Ekberol, Sevinç Meşe, İlkay Kayku ve Şükran Kozalı gibi isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. Oyuncu İlkay Kayku ve Yeşim Salkım'ın sahneleri büyük yankı uyandırdı.

3 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ

Zaim Güvenç ile Deniz Güvenç’in yönettiği film, 2015’te çekildi. 3 yıllık rötarından ardından 13 Nisan’da vizyona girecek. Atıf Yılmaz imzalı 2004 yapımı ‘Eğreti Gelin’de ise Nurgül Yeşilçay, Onur Ünsal, Müjde Ar, Fikret Hakan ve Füsun Demirel oynamıştı.