Ekonomi ve siyaset dünyası Bloomberg HT'nin zirvesinde buluştu

Bloomberg HT Türkiye Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaşanan sorunların geçici olduğunu ve enflasyonun eninde sonunda tek haneye indirileceğini söyledi.

Türkiye’nin şoklara karşı direncini, dayanıklılığını daha da artıracak yapısal reform gündemini güçlü bir şekilde uygulamaya devam ettiklerini belirten Şimşek, Türkiye’ye doğrudan yatırım girişinde ciddi hızlanma olduğuna da dikkat çekti.

Şimşek, Ar-Ge ve inovasyona ciddi teşvikler verdiklerine değinerek, yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payını artırmayı hedeflediklerini aktardı.

BLOOMBERG HT TÜRKİYE EKONOMİ ZİRVESİ'NDE İŞ VE SİYASET DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ BİRARAYA GELDİ

+20 (Soldan sağa) Ciner Medya Grubu Genel Direktörü Didem Ciner, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşarı Osman Çelik

Mehmet Şimşek, “Bankacılara sesleniyorum; bilançonuzun ufak bir kısmını dahi olsa Ar-Ge gibi işlere ayırın, gelecek vadeden şirketlere kredi verin. Bu sizin de kazanacağınız bir alan” diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ PARLAK

Uzun vadede Türkiye’nin geleceğinin parlak olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

“Son 10-15 yılda bu kadar iç ve dış şoklara rağmen Türkiye yüzde 5,6 büyüdü. Bu çok önemli. Türkiye’nin büyüme performansı diğer gelişmekte olan ülkelere göre oldukça güçlü. Türkiye Avrupa ile arayı kapatıyor. Türkiye, şu anda dünyada satın alma gücü paritesine göre en büyük 13’üncü, cari kurlarla en büyük 17’nci ekonomisi. Türkiye’nin coğrafyası şu anda yük gibi görünebilir ama büyük fırsatlar içeriyor. Türkiye, önemli bir enerji koridoru, lojistik merkez ve altyapısı hızla gelişiyor. Türkiye’nin geleceğine ilişkin asla kötümser olamazsınız. Günlük piyasa iniş çıkışları eninde sonunda ona sebep olan faktörler ortadan kalkınca yönetilecek ve bir normalleşme sağlanacak. Türkiye Avrupa’da ilk 3’e, dünyada ilk 10’a girecek. Dolayısıyla Türkiye’de olmak avantajlıdır. Gelecek gelişmekte olan ekonomilerde. Türkiye de bu reformlarla uluslararası bir kuruluşun öngördüğü gibi 2050’de 5 trilyon dolar değil, onun çok daha üzerine çıkabilecek kabiliyete sahip."

HEPSİ GERİDE KALDI

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin son 15 yılda birçok iç ve dış sorun, stres ve şokla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Ama hepsini aştık, hepsini yönettik, hepsi geride kaldı. Bugünkü piyasalardaki kargaşa, işte ABD’deki bir dava vesaire, hepsi geride kalacak. Türkiye'de güçlü bir hükümet ve siyasi istikrar var. Türkiye’nin önü açık. Türkiye’nin kamu maliyesi, bankacılık sektörü ve adaptasyon kabiliyeti oldukça iyi. Türkiye’nin borçluluğu iddia edildiği gibi kötü değil. Türkiye’nin bugün, evet, bir cari açık sorunu var ama bu yönetilebilir düzeyde" diye konuştu.

Ülkede esas olarak kurdan beslenen enflasyonist bir süreç olduğunu, eninde sonunda bunu tekrar tek haneye indireceklerini vurgulayan Şimşek, "3 yıl sonra belki biz bu salonlarda Orta Doğu’yu nasıl yeniden inşa ederiz, Türkiye Orta Doğu’nun yeniden inşasının finansmanı konusunda ne tür enstrümanlar geliştirebilir diye paneller yapacağız” dedi.

KİM BU HİSSEYİ ALIRSA ÇOK ŞANSLI OLACAK

Şimşek'in ardından BloombergHT tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomi Zirvesi kapsamında Açıl Sezen'e konuşan Türk Telekom CEO'su Paul Doany de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Şirketteki hisse dağılımı hakkında konuşan Doany, Türk Telekom'un yüzde 55'lik kısmın yüzde 55'lik kısmı şirketin operasyonel kısmı tarafından tamamen izole edildiğini söyledi. Doany, "Bu şirketin değerini artırmaya çalışıyorum. Yüzde 55'lik kısım borç verenleri rahatlatacak. Önümüzdeki hafta bir sonraki beş yıllık planı hazırlayacağız. Kim bu hisseyi alırsa çok şanslı bir firma olacak" diye konuştu.

Türk Telekom'un yatırımlarında bir sorun olmadığını söyleyen Doany, kendi döneminde beş firmaya yatırım yapıldığını, üç firmaya daha yatırımın gerçekleşeceğini söyledi.

FAİZİN YÜKSEK OLMASINA KARŞIYIZ

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın da "Türkiye’de Bankacılığın Geleceği" adlı panelde konuştu.

Türkiye'de nominal faizin yüksek olduğunu belirten Aydın "Bu bir realite. Biz tüm sektör olarak faiz seviyelerinin yüksek olmasına karşıyız. Faizin yüksek olduğunu biz de söylüyor ve altını çiziyoruz." dedi.

Aydın "Paranın kendisi dışındaki maliyeti oluşturan en önemli unsurlardan biri kamusal yükler onun yanında da operasyonel yükler var. Bu operasyonel yüklerin doğru yönetilmesi lazım. Bu konuda bankacılık sistemi bireysel davrandı. Her birimizin ayrı para taşıma grupları var, her birimiz her sokağa banka şubesi kurduk, dijitali her birimiz farklı yapıyoruz...Yani operasyonel giderleri azaltma imkanı olduğu gibi her bankanın da kendi operasyonel giderini doğru yönetmesi lazım. Özetle eğer biz bu giderleri doğru yönetirsek, kamusal yükleri makul seviyeye çekersek faizleri aşağı çekme şansımız var." diye konuştu.

Türk bankacılık sistemine talebin devam edeceğini belirten Aydın "İnşallah daha istikrarlı, daha düşük faizli bir ekonomi görebileceğiz, biz bunun olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

TL'DEKİ DÜŞÜŞ TEMELLERDEN KAYNAKLANMIYOR

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ise TL'deki son değer kaybının temellerden kaynaklanmadığını ve TCMB'nin gerektiği durumda harekete geçeceğine güvendiğini dile getirdi. Leblebici, bankacılık sektörüne ilişkin ise, bankaların 2018'de yüzde 16-20 aralığında kredi büyümesini koruyabileceği açıklamasında bulundu.

Cari açık tarafına bakıldığında şiddetli bir ısınmayı gösteren bir durum olmadığını belirten Leblebici, temele bakıldığında büyük bir problem gözükmediğini söyledi. Leblebici, ayrıca, küresel likidite ortadan kaybolmadığı sürece temeller kuvvetli ise Türkiye'nin eninde sonunda kaynak sağlama imkanına sahip olduğunu dile getirdi.

KONUT SATIŞLARI ARTIYOR

Emlak Konut sponsorluğunda gerçekleşen "Gayrimenkulde Yatırım Fırsatları" paneline katılan Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, GYODER Başkanı Feyzullah Yeğin, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya Türkiye'de inşaat sektöründeki gelişmeleri masaya yatırdı.

Konutder Başkanı ve Sur Yapı YKB Altan Elmas buradaki konuşmasında kurların ve faizlerin yükseldiği dönemlerde insanların konut alımlarını ertelediğinin düşünülse de rakamların bunu göstermediğini söyledi.

Elmas "TÜİK rakamlarına bakınca, ilk 9 ay sonu itibariyle satışlarda %7.5'lik büyüme var. İstanbul'da da % 5'e yakın büyüme var." dedi.

Türkiye'de büyük bir kitlenin gayrimenkul yatırımcısı olduğunu belirten Elmas "Bu, son 7-8 senedir de her sene bir öncekine göre artarak devam ediyor. Darbe girişime rağmen de yatırımlarda çok bozulma yok." dedi.

20 YIL DAHA SÜRER

Sektördeki canlılığın muhtemelen 20 yıl daha sürebileceğini söyleyen Elmas "Buna mukabil yapı stoğumuz son derece kötü ve hepimiz 2000'den sonraki yapıları depreme deyanıklı olarak kabul ediyoruz. Kentsel dönüşümle dönüşmesi gereken minimum 7.5 milyon konut var, yılda en az 500 bin konutu dönüştürebilirsek 15 yılda ancak bu 7.5 milyon konutu dönüştürüyoruz. Yani dönüşüm ihtiyacımız devam ediyor." dedi.

Ekonomideki dalgalanmalarının sektörde etkili olduğunu ve sektörün negatif etkilendiğini belirten Elmas "ama bunlar hep kısa dönemli oluyor. En fazla 6 ayda bu süreçlerin gelip geçtiğini görüyoruz." dedi.

Elmas konut satışlarının yılı % 6 veya 7'lik artışla bitirmesini öngördüklerini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'DE İYİMSERLİK VAR

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin de "KPMG küresel inşaat araştırma raporuna göre, dünyadaki inşaat oyuncuları çok iyimser değil ama Türkiye'de iyimserlik var. Dünyadaki inşaat sektörü rekabetine baktığımızda, Engineering News Record'a (ENR) göre, Türkiye ikinci sırada. 40'ın üzerinde inşaat firmasıyla çok büyük projelerde kuvvetli oyuncularımız var." diye konuştu.

Yetgin, Türkiye'de konut sahipliği oranının yaklaşık yüzde 70 olduğunu, yüzde 80- 90 olmasının pek mümkün görünmediğini ifade ederek, "Bu sirkülasyon, nüfus artışı ile devam edecek." dedi.

Bloomberg HT Türkiye Ekonomi Zirvesi