Türkiye, Arap ve Körfez yatırımlarından büyük pay alıyor

Yatırımcısı Katarlı olan Türk şirketi QT Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdullatif Al Meer, Arap ve Körfez yatırımcılarının Türkiye'ye yatırım yapmayı sevdiğini ifade ederek, "Türkiye, Arap ve Körfez yatırımları pastasından büyük pay alıyor." dedi.



Abdullatif Al Meer yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli bir holding olduklarını, emlak, finans, lojistik ve gıda alanlarında faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini ifade eden Al Meer, bu yıl Türkiye'ye 20-30 milyon dolardan fazla yatırım yapacaklarını, gelecekte bu yatırımlarının hacminin çok daha büyük olacağını bildirdi.

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Abdullatif Al Meer, Arap yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ettiğini söyledi.



Kişi ya da kurumların yatırım kararı alırken sadece bir ülkeye yatırım yapmadığını belirten Al Meer, "Arap ve Körfez yatırımcıları Türkiye'ye yatırım yapmayı seviyor. Türkiye, Arap ve Körfez yatırımları pastasından büyük pay alıyor." dedi.

Al Meer, yatırım kararlarının uzun vadeli ve stratejik olduğuna da işaret etti.