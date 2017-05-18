19 Mayıs tatili, Atatürk Havalimanı
İŞ-YAŞAM

19 Mayıs tatili havalimanını karıştırdı

19 Mayıs tatili ile haftasonu tatilini birleştiren yolcular Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:22:17 Güncelleme: 16:44:43

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı haftasonu tatili ile birleştirenler, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yoğunluğa sebep oldu.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Atatürk Havalimanı'nın güvenlik noktası, Check-in bankoları ve pasaport noktasında uzun kuyruklar oluştu. Bu arada yurt dışına çıkmak isteyen yeşil ve gri pasaport sahipleri ile kimlikle KKTC' ye seyahat edecek yolcuların pasaport kontrol öncesinde işlem yaptığı noktada uzun kuyruk oluştu.4 günlük tatili fırsat bilen yolcular pasaport sırasında ortalama 40 dakika beklemek zorunda kaldı.



ADVOCAAT DA KUYRUKTA

Dış hatlardan seyahat eden Fenerbahçe futbol takımı teknik direktörü Dick Advocaat güvenlik noktası sırasında beklerken, minikler güreş takımı da gri pasaportla yurtdışına çıkacağı için işlem noktasında beklemek zorunda kaldı. Yolcular uçaklarını kaçırmamak için hızlı hareket etti. Bazı polis bankoların boş olduğu gözlenirken THY yolcularına su ikram etti. Hediyelik eşya, restoran ve kafelerin boş olduğu görüldü.



"1 BUÇUK SAATTİR AYAKTAYIM"

Frankfurt' a yeşil pasaportu ile çıkış yapacak olan Koray Başoğlu, "Bol bol kuyruk yaşadık. Saatlerimiz geçti. 1 buçuk saattir ayaktayım. 70 küsür yaşındayım. Daha pasaport polis kontrolü geçeceğim en azından check-in'miz hazır" dedi.
Eşi ile beraber Yeşil pasaportu bulunan Ümit Ataman ise, "Saraybosna'ya gidiyoruz. 1 buçuk saat yeşil pasaport kuyruğunda bekledik. Şuanda polis kuyruğundayız. Burada da kaç saat bekleyeceğimiz belli değil. Uçuşumuza 25 dakika var" şeklinde açıklamada bulundu.



"BURADA 4 SAAT BEKLEDİK"

Nüfus cüzdanı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine seyahat edecek olan Bülent Pesok da, "OHAL dolayısıyla emniyet haklı. Bir şey diyeceğimiz yok o konuda. Fakat yine bürokrasi yine devam ediyor. Emniyetin ekranını çıkış polisi yine görebilir. Yani bir olay varsa zaten yurtdışına çıkmasını yasaklıyorlar. Burada 4 saat bekledik. Sonrada uçağımız kaçtı. Akşam saat 6'ya kadar bekleyeceğiz" diye konuştu.



Pesok, "Ben Kıbrıs'a gidecek olan vatandaşlarımıza şu uyarıyı yapmak istiyorum. Havalimanı'na 4-5 saat önce gelsinler. Çünkü aynı sitem devam ediyor. Buna bir hal çare getirmeleri lazım" dedi.

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