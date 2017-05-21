Fındıkta hasar tespitinde sona yaklaşıldı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu yaptığı açıklamada, fındık üreticilerinin her yıl fırtına, don ve dolu gibi doğa olaylarına maruz kaldığını, bu nedenle ürünlerin sigortalanmasının önemli olduğunu söyledi.

Fındık üreticilerinin bu sene de çeşitli risklerle karşı karşıya kaldığını belirten Satoğlu, "TARSİM poliçesi yaptıran üreticiler, bu risklere maruz kaldıklarında bütün hasarlarını karşılamış oluyorlar. Bu anlamda TARSİM’in önemi son derece büyük." dedi.

Satoğlu, 9 Mayıs'taki fırtına nedeniyle 20 bine yakın hasar ihbarı aldıklarını ifade ederek, "İhbarlara çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterildi ve 200 civarında eksper sahada hasar tespitine başladı. Eksperlerimiz ciddi ve hızlı bir şekilde hasar tespitlerini yapmaya devam ediyorlar" diye konuştu.Hasar tespitinin ihbar sırasına göre yapıldığını anlatan Satoğlu, "Bir hafta içinde ekspertiz çalışmaları tamamlanacak, daha sonra tazminatlar hesaplanacak. Üreticilerin hasat döneminde hasar bedellerini almaları mümkün olacak" ifadesini kullandı.

Satoğlu, bölgede 2014 yılında yaşanan don olayını anımsatarak, şöyle devam etti:"Buna bağlı olarak üreticiler çok ciddi zarar gördüler. Bir sonraki yıl poliçe adetlerinde ciddi artış oldu. 200 binlere yaklaşan poliçe adedine ulaşıldı ama daha sonraki yıllar hasar miktarları azaldıkça, üreticilerimizin de poliçe yaptırma istekleri azaldı. Üreticilere, ürün zarar görsün veya görmesin mutlaka bir ihtiyaç olarak TARSİM poliçelerini yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bunu zaten geçtiğimiz yıllarda yapılan poliçe adetleri ve ödenen hasar bedellerinde çok net şekilde görüyoruz"Üreticilerin geçen yıllarda prim ödemelerinin üzerinde hasar tazminatı aldığına dikkati çeken Satoğlu, "Yaklaşık olarak yüzde 50 oranında bu bölgede üreticiler tazminat olarak, ödedikleri primden daha fazlasını almış durumdalar.Üreticilerimizin özellikle buna dikkat etmelerinde fayda var. Hem tarımın sürdürülebilirliği için hem de tarım ekonomisinin devamı için bunun önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BÜYÜK RİSK"



Son yıllarda dünya genelinde, iklim değişiklikleri ve olağanüstü hava şartlarının yarattığı olumsuzlukların yaşandığına işaret eden Satoğlu, şunları kaydetti:



"Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı anormal hava şartları Türkiye'nin her bölgesini çok yakından etkiliyor. Önceden don hasarının yaşanmadığı bölgelerde don hasarının olduğunu, dolu hasarının yaşanmadığı yerlerde dolu hasarlarının olduğunu, çok kurak geçen bölgelerin sel ve su baskınına maruz kaldığını, sel ve su baskınlarının olduğu bölgelerde kuraklık risklerinin oluştuğunu görüyoruz. Bu ciddi bir tehdit olarak devam ediyor. İklimsel değişikliğin ilerleyen yıllarda önemini giderek artıracağını, hem Türkiye hem dünya için ciddi bir risk oluşturacağını düşünüyoruz"