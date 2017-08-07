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Tonluk kurbanlıklar satışa çıktı

Kurban pazarına inecek olan boğaların çifti 34 bin TL'ye satıldı

Ağırlıkları birer ton civarında olan 6 adet kurbanlık, sıkı bir pazarlığın ardından İstanbul'a götürülmek üzere satıldı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:38:18 Güncelleme: 09:41:50 İHA

Muş'ta yetiştirilen ve ağırlıkları yaklaşık birer ton dolayında olan 6 adet büyükbaş kurbanlık, sıkı bir pazarlığın ardından İstanbul'a götürülmek üzere satıldı.

Merkeze bağlı Harman köyünde besi çiftliği bulunan Hamdussena Karakaya isimli çiftçi, yetiştirdiği kurbanlıkları satışa çıkardı. Her birinin ağırlığı yaklaşık bir ton gelen kurbanlıklar, İstanbul'a götürülmek üzere satıldı.

Kurbanlıkları satın alan Kemal Arat, hayvanları İstanbul'a götüreceğini söyledi. 6 kurbanlık aldığını dile getiren Kemal Arat, "6 tane kurbanlığın çiftini 34 bin liraya aldım. Bunları İstanbul Üsküdar'a götüreceğim. Orada yeğenlerimle birlikte 8 adet çadır kiraladım. 60 bin lira verip yer aldım.

Buradan topladığımız kurbanlıkları ortaya götürüp satacağız. Buradan aldığım kurbanlıkları 19-20 bin lira civarında satmam lazım ki zarar etmeyeyim. Aldığım hayvanlar içerisinde bir ton olan da var, 900 kilo olan da var" dedi.

Besi çiftliği sahibi Hamdussena Karakaya ise, Harman köyünde hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirterek, "Kemal Arat kardeşimiz geldi ve yaptığımız pazarlık sonucu çiftini 34 bin liraya sattım. Sattığım hayvanların içerisinde ismi ‘Polat’ olan kurbanlık, yaklaşık bir ton gelmektedir. 950 kilogram gelen hayvanımız da var. Allah hayırlı etsin, bol kazançlar versin" diye konuştu.

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