Trafiğe 3 ayda 272 bin 88 araç eklendi

Bu yılın Ocak-Mart döneminde 296 bin 555 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 24 bin 467 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 272 bin 88 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2017'ye ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 artarak 21 milyon 362 bin 512'ye yükseldi. Bu araçların yüzde 53.8'ini otomobil, yüzde 16.4'ünü kamyonet, yüzde 14.1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3.9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Mart'ta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 102 bin 899 oldu. Bu taşıtlar içinde otomobil yüzde 54,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 19.9 ile kamyonet, yüzde 10.7 ile motosiklet, yüzde 6.9 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 7.8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlılar oluşturdu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Şubat'a göre yüzde 58.3 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 47.5, minibüste yüzde 185, otobüste yüzde 17.3, kamyonette yüzde 78, kamyonda yüzde 48.1, motosiklette yüzde 72, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 441.2, traktörde de yüzde 36.5 oldu.Mart'ta, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise yüzde 0.9 arttı. Bu artış, minibüste yüzde 71.8, otobüste yüzde 16.2, kamyonette yüzde 28.5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 310.1'i buldu. Otomobillerde yüzde 5.9, kamyonda yüzde 13.2, motosiklette yüzde 16.7, traktörde yüzde 3.9 azalış ise kayıtlara yansıdı.

Ocak-Mart döneminde 296 bin 555 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 24 bin 467 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 272 bin 88 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, Mart sonu itibarıyla 21 milyon 362 bin 512'ye yükseldi.Mart'ta devri yapılan toplam 675 bin 972 taşıt içinde otomobil yüzde 69 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16.8 ile kamyonet, yüzde 4.7 ile motosiklet, yüzde 3.6 ile traktör izledi. Yüzde 5.9'luk dilimi ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Mart sonu itibarıyla 11 milyon 493 bin 249 otomobilin yüzde 39'u LPG'li, yüzde 34.1'i dizel, yüzde 26.5'i benzin yakıtlı, yüzde 0.4'ü ise yakıt türü bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti.

İstatistiklere göre, söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 56 bin 310 otomobilin yüzde 17.4'ü Renault, yüzde 10.9'u Volkswagen, yüzde 7'si Hyundai, yüzde 6.7'si Fiat, yüzde 6.2'si Dacia, yüzde 5.6'sı Opel, yüzde 4.8'i Ford, yüzde 4.7'si Honda, yüzde 4.3'ü Mercedes-Benz, yüzde 4.1'i Nissan, yüzde 28.3'ü ise diğer markalardan oluştu.Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40.2'si 1501-1600, yüzde 28.7'si 1401-1500, yüzde 13.7'si 1300 ve altı, yüzde 12.8'i 1301-1400, yüzde 3.3'ü 1601-2000, yüzde 1.3'ü 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkat çekti.

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Aynı dönemde trafiğe kaydedilen otomobillerden yüzde 59.8'i beyaz, yüzde 16'sı gri, yüzde 8'i siyah ve yüzde 5.4'ü kırmızı iken yüzde 10.8'i diğer renkleri taşıyor.