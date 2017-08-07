Audi yöneticilerine emisyon skandalında görevi süistimal soruşturması

Volkswagen'in bünyesindeki Audi birimi hakkında Münih savcılığı dizel emisyon soruşturmasının parçası olarak inceleme başlattı. Soruşturma kapsamının manipüle edilmiş motorların satışından elde edilen kâra el konmasına dek uzanabileceği belirtiliyor.

Bloomberg International haberine göre Bavyera Eyalet savcılarının Alman üreticisini resmi olarak soruşturmaya eklemesi Audi çalışanlarına yönelik sahtekârlıkla ilgili ve manipülasyona oluşmasında firmanın üst düzey yöneticilerinin teftiş sorumluluklarını ihmal edip etmediklerini araştırıyor.

Söz konusu teftiş, şirketlere yaptırım uygulanmasına izin veren görevi süistimal kapsamındaki idari yasa uyarınca ele alınacak. Alman yasalarına göre şirketler ceza hukuku soruşturmasına tâbi tutulamıyor fakat idari soruşturmalar aracılığıyla savcılar şirketlere yaptırım uygulayabiliyor. Buna göre, yasadışı faaliyetler bulunursa bu şekilde elde edilen maddi gelire el konulabiliyor.

Siemens AG, yaklaşık 10 yıl önce bir yolsuzluk iddiasıyla benzer bir yolla teftiş geçirmiş ve Münih savcıları ile firma 600 milyon euro ceza karşılığında anlaşmaya varmıştı.

Savcılık, Audi cephesini bilgilendirirken şirket sözcüsü Oliver Scharfenberg tarafından yapılan açıklamada yetkililerle tam işbirliği çerçevesinde çalışılacağı bildirildi.

Öte yandan, Volkswagen de benzer şekilde Braunschweig savcıları tarafından teftiş ediliyor. Savcılar, Wolfsburg merkezli Alman otomobil devinin manipülasyonu, sadece emisyon testi esnasında aktif hâle getirilen bilgisayar yazılımıyla yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Volkswagen, 2015 eylül ayında dünya çapında 11 milyon dizel aracın egzoz gazı emisyon testlerini manipüle edilerek satıldığını kabul etmişti ve 25 milyar doları aşan yaptırım ve maliyetlere boyun eğmek durumunda kalmıştı.

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