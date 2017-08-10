Kurban Bayramı tatili uzarsa 2 milyon turistin gelmesi bekleniyor

Turizm sektörü, hükümetten Kurban Bayramı tatilinin 6 veya 10 gün olarak kararlaştırılıp ilan edilmesini bekliyor. Uzun tatil imkanıyla vatandaşların hem sahil kentlerinde tatil yapma imkanı bulabileceklerinin, hem de memleketlerinde kurban vecibelerini ve bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebileceklerinin altı çizildi.



Bayram tatilinde kıyı kentlerine büyük ilgi olduğuna değinen TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "İç piyasanın hareketlenmesi adına bayram tatillerinin uzun tutulmasını çok önemsiyoruz. Kurban Bayramı'nda bir kurban kesme vecibemiz var. Uzun tatil olursa vatandaşımız, ya önce ya da sonra tatillerini yapıyorlar. Bu yıl uzun tatil imkanı oluşursa, vatandaşımız önce tatilini yapacak, ardından akrabalarını ziyaret edecek ve sonrasında da kurbanlarını kesecekler. Bu türlü uzun tatiller vatandaşımızın planlama yapmalarını kolaylaştıracak. Bunu sadece kıyılarda yapılan bir tatil şeklinde görmemek gerekir. Akraba ziyareti anlamında da çok büyük katkı olacaktır. Bu uzun tatil gerçekleşirse konaklama tesislerimize gelecek yerli turist sayısı 500 bini bulur. Toplamda iç turizm hareketliliği birkaç milyonu bulacaktır" ifadelerine yer verdi.

İç turizmde 10 milyon hedeflerinin olduğunu işaret eden Ayık, "Uzun tatiller, böyle dönemlerde devreye girdiği takdirde bu rakamların oluşmasına büyük katkı yapar. Aileler için de büyük önem teşkil eden çocuklarının sınav dönemi bitti. Okulların açılmasından önceki en uzun tatil dönemi olabilir. İklim açısından da ülkemizin en rahat, huzur verici dönemine girdik. Siyasi otoriteden biran önce bu kararı açıklamasını bekliyoruz. Hükümetimiz anlayış gösterip idari tatil kararını açıklayacaktır" diye konuştu.

Her bütçeye ve her ihtiyaca yönelik tesislerin olduğunu ifade eden Ayık, başta kıyılar olmak üzere tüm bölgelerin hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.

Ayık, iki yıllık bir düşüşün ardından sektörde yeniden bir yükselme dönemine girdiklerini vurguladı.Antalya'da 2016 yılına göre kıyaslamada rakamların yüzleri güldürdüğünü kaydeden Ayık, "Antalya'nın eski rakamlarını yakalaması en büyük hedefimizdir. Ama kentimize bu yıl gelen ziyareti sayısının 10 milyonun üzerine çıkacağını ümit ediyoruz" dedi.

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