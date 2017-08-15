KKTC'de turizm sektörü yüzde 30 artış gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi Gazeteciler Derneği'nin (EGD) düzenlediği buluşma kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Ataoğlu, KKTC'nin 2017 yılı Ocak-Temmuz dönemine ilişkin turizm rakamlarını paylaştı.



"KONAKLAYAN KİŞİ SAYISINDA YÜZDE 30'LUK ARTIŞ"



Bakan Ataoğlu, konaklayan kişi sayısının 2017 yılı Ocak-Temmuz arasında geçen yılın aynı döneminde yüzde 30 arttığını söyledi. Ataoğlu, geceleme oranında ise söz konusu dönemde yüzde 42'lik bir artışın yaşandığını da belirtti. Ataoğlu şu bilgileri paylaştı: "Geçen yıla göre konaklayan kişi sayısında yüzde 30'luk bir artışın olduğunu görüyoruz. Geceleme oranında ise yüzde 42 oranında bir artışın olduğunu da belirtmek isterim. 2016-2017 kıyasladığımız zaman yüzde 51 artışı hedefledik. Yüzde 50 oranında artışa yavaş yavaş ilerliyoruz. Yatak sayımızın şu an itibari ile 22 bin adedi bulmuştur"

Ataoğlu'nun açıklamalarına göre, KKTC'ye hava ve deniz yolu ile gelen yolcu sayısında 2016 ve 2017 yılları Ocak-Temmuz döneminde yüzde 12 bir artış gözlendi. Karayolu ile girişlerde yüzde 17'lik bir artış yaşanırken, konaklama olayları, Ocak-Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 oranında bir artış gösterdi.

Bakan Ataoğlu, ülkedeki üniversitelerin yürüttüğü tam donanımlı hastane projelerinin hayata geçmesiyle sağlık turizminde hareketlilik başladığını belirterek, "Üniversitelerimiz de kendi içerisinde olan bu hareketlilik sonrasında kendilerinin gerçekleştirmiş olduğu tam donanımlı hastanelerde faaliyete geçmiştir. Bu da sağlık turizmine de harekete geçirmiştir. Sivil toplum örgütleri ile birlikte yapılan hareket sonunda Dünya Sağlık Örgütü içerisinde ki yerimizi de birçok kavga sonucunda almış bulunmaktayız. Birçok kavga dememin sebebi atmış olduğumuz adımın karşısında yanı başımızda olan Rumlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Ciddi kavgalar veriyoruz. Dünya Sağlık Örgütünün içerisindeki yerimizi alırken yine karşı karşıya geldik. En son sağlık ile siyaseti karıştırmayın dedik. Sağlık ile siyaseti karıştırmazsanız sizde aday olun dedik. Öyle de oldu. 54'üncü üye ülke Kuzey Kıbrıs 55'inci üye ülke Güney Kıbrıs oldu. Bizim sayemizde onlarda Dünya sağlık konseyi içerisinde yerlerini almış oldular" diye konuştu.Bakan Fikri Ataoğlu, toplantının soru cevap bölümünde de önemli açıklamalarda bulundu. İzolasyon ve ambargoların kaldırılmasıyla ilgili konuşan Ataoğlu, "Ambargoların kaldırılması ile ilgili yapmaya çalıştığımız herhangi bir hareket olursa 300 bin nüfus dediğimiz nüfus, Anavatan'ın önünde bir takoz olarak durur. Buna niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

KKTC turizm sektörü

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

KKTC tatil

KKTC kurban bayramı

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Ataoğlu, şunları kaydetti: "İzolasyon ve ambargoların kaldırılması ile ilgili KKTC 'de yaşayanların yapacak hiçbir şeyi yok. Ambargoların kaldırılması ile ilgili yapmaya çalıştığımız herhangi bir hareket olursa 300 bin nüfus dediğimiz nüfus, Anavatan'ın önünde bir takoz olarak durur. Anavatan'ın önünde takoz olma niyetimiz yok. 300 bin, 400 bin nüfus ne isek bu şekilde devam edebiliriz. Yeter ki Anavatan'ın önünde takoz olmayalım. Anadolu'nun önünde takoz olma niyetimiz yoksa Anadolu'dan da Kuzey Kıbrıs'a gelinmesini isteriz"Ülkeye direkt uçuşlarda da sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Ataoğlu, ülkeye birkaç yıl içerisinde yeni bir havalimanı kazandırılacağını belirtti. Ataoğlu, "Direkt uçuş olayında sıkıntılar var. Bir ara direk uçuşlar denendi ancak havayolu şirketlerine ciddi cezalar kesildi. Direk uçuşları artık yapamaz hale geldiler. Zaten yapılan hareket basit bir hareketti. Ancak hareket karşısında itirazlar yaşandı. Ağzına isimlerini almayı sevmediğim kişiler tarafından şikayetler alıyoruz. Ciddi cezalar alınıyor. Direk uçuşlar olamıyor ama bu şekilde de mutluyuz. Yeni havalimanı oldukça süratle gidiyor. Bize yakışır şekilde bir havalimanı önümüzdeki birkaç yıl içerisinde gerçekleşmiş olacaktır" açıklamasında bulundu.