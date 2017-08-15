Sağlık turizmine gelenler, tatilcilerden fazla harcama yapıyor

Sağlık Stratejileri ve Sosyal Politikalar Derneği Başkanı Prof. Dr. Turan Buzgan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık turizmi açısından potansiyeli bulunan ülkelerden biri olduğunu, yılda yaklaşık 1 milyon 100 bin kişinin sağlık turizmi amaçlı Türkiye'ye geldiğini söyledi.



Sağlık turizminin, "medikal turizmi", "yaşlı ve engelli turizmi" ile "termal turizm" olmak üzere 3 ana başlıkta ele alındığını anlatan Buzgan, Türkiye'nin bu 3 alanda da gelişmeye açık olduğunu belirtti. Buzgan, Türkiye'nin birçok ülke ile kıyaslandığında, daha az para harcayarak daha iyi sağlık hizmeti alınan bir ülke olduğunu vurgulayarak, iyi tıp eğitimi, iyi ve kaliteli sağlık hizmeti sunulması ve bekleme sürelerinin kısalığının da avantaj olduğunu bildirdi.

Dünyada sağlık turizminin 300 milyar dolarlık büyüklüğü olduğunu ifade eden Buzgan, bu rakamın 3-4 yıl sonra 500 milyar dolara, 2023 yılında da 1 trilyon dolara ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi. Buzgan, Türkiye'nin halen sağlık turizminden yıllık 2.5-3 milyar dolar civarında geliri bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2020 yılında bu rakamın yaklaşık 5 milyar dolar seviyelerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'ye tedavi amacıyla gelen yabancı ziyaretçilerin kişi başı harcamaları tatil için gelenlere göre aşağı yukarı 10 kat daha fazla. Bu nedenle sağlık turizmine çok eğilmemiz gerekiyor. Artık ulaşımın ve iletişimin kolaylaşması nedeniyle dünyada sağlık turizminde çok büyük hareketlilik var. Medikal turizm anlamında Türkiye'de en çok göz hastalıkları, kadın doğum uygulamaları, tüp bebek, kardiyovasküler cerrahiler, onkoloji, beyin cerrahi uygulamaları, ortopedik uygulamalar, diş uygulamaları, saç ekimi gibi kozmetik plastik uygulamalar talep görüyor. Termal, yaşlı ve engelli turizminde de önemli avantajlara sahibiz. Kaliteli sağlık hizmetinin uygun fiyata sunulması, Avrupa ülkelerine göre bekleme sürelerinin kısa olması, modern ve donanımlı hastanelerimizle sağlık turizminden daha büyük pay alabiliriz"

sağlık turizmi

Türkiye sağlık turizmi harcamaları

Sağlık turizmi 2017

Sağlık Stratejileri ve Sosyal Politikalar Derneği Başkanı Prof. Dr. Turan Buzgan

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Sağlık turizminde dünyada ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve bazı Kuzey Avrupa ülkelerinin öne çıktığını anlatan Buzgan, Singapur'dan Hindistan'a, Malezya'dan Tayland'a bazı Asya ülkelerinin de bazı alanlarda uzmanlaştığını, bu ülkelerin önemli avantajları bulunduğunu sözlerine ekledi.