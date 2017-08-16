Kurban Bayramı tatili Alanya otellerini yüzde 100 dolduracak

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği tarafından organize edilen turizm istişare toplantısı Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkanı Adem Murat Yücel'in katılımıyla yapıldı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından organize edilen turizm istişare toplantılarının 4'üncü durağı Okurcalar, Türkler ve Konaklı bölgelerinden sonra Kleopatra oldu. Toplantıda sezon içinde yaşanan sorunlar ve geleceğe yönelik planlamalar görüşüldü.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, bölgesel turizm sorunlarının yanı sıra ülke turizmine yönelik genel sorunların da ele alındığı ve geleceğe yönelik çözüm yollarının konuşulduğu toplantıya Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, ALTİD Başkan Yardımcıları Mehmet Dahaoğlu, Hızır Bozdoğan, Ayşegül Dursun Karaca ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

antalya

Alanya otel doluluk

kurban bayramı tatili

Kurban Bayramı Alany

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Hükümetin almış olduğu Kurban Bayramı tatil süresinin 10 güne uzatılması kararını değerlendiren ALTİD Başkanı Sili, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı tatil sürelerinin birleştirilerek karara bağlanmasını turizm sektörü ve esnaf açısından oldukça olumlu bulduğunu söyledi. Sili, "Tatilin uzamasıyla birlikte iç pazarda çok ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Şuanda doluluk oranlarımız yüzde 90 seviyelerinde. Rusya pazarında da bir sıkıntı yaşanmazsa bayram tatili süresince Alanya bölgesi otellerimiz yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşacaktır" dedi.