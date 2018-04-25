EKPSS sınavında çıkan soruların cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM'nin 22 Nisan 2018 tarihinde düzenlediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yani EKPSS sınav sonuçları için de ÖSYM'nin akademik takviminde tarih belirtildi. İşte EKPSS soru ve cevapları ile sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

EKPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

ÖSYM tarafından 22 Nisan'da yapılan EKPSS'de çıkan soru ve cevaplar yayınlandı. ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2018-EKPSS Temel Soru Kitapçıkları ve Yanıt Anahtarları Yayımlandı

22 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2018-EKPSS) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 25 Nisan 2018 tarihinde saat 16.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-EKPSS Temel Soru Kitapçıkları ile Yanıt Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2018-EKPSS TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE YANIT ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2018 sınav takvimine göre, EKPSS sonuçlarının ne zaman yayınlanacağı da belli oldu. Sınav sonuçları, 17 Mayıs'ta açıklanacak.

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