Eksik var, çözümü de var

Assassin’s Creed Origins’e şu nedenlerden dolayı başarılı ya da başarısız diyebiliriz. Yan görevlere dalıp oyunun yüzde 20’sine 9 saat harcadığımı fark ettikten sonra oyuna bakış açım değişti. Son yıllarda çıkan bütün AAA oyunların ortak noktası 6-8 saat civarında oyunun bitip sizi çok oyunculu ortama yönlendirerek “200 liradan fazla para verdiniz şimdi oynamaya devam ediyormuş gibi yapın, işte birbirinize karşı oynayın rekabet edin” hissiyatı yaratmasıydı. AC serisi yıllar içinde bu durumu denedi, olmadığını fark ettiğinde yavaşça çekildi o diyarlardan. Ve sonrasında tamamen hikâyeye, birinci kişinin deneyimine odaklanılmış bir yapımla geri döndü. Bu durumu da oldukça güzel bağlamışlar, içerik olarak bugüne kadar gördüğümüz en şiddetli en fazla erotik sahne barındıran yapım AC Origins olmuş. Yer yer “Spartacus mü izliyorum ben?” dediğim de oldu. Kendini hikâyeden kurtaran yapım gerçekten de başarılı mı? HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi...

Bu soru en kritik nokta aslında. Biz oyuncuların hikâyeye, oynanışa ya da benzer eğlence unsurlarına erişirken temel noktalarda sorunsuz ve özenli olunmasını isteriz. Örneğin bir yapımın optimizasyonunun iyi olması, ortalamanın üzerindeki PC bileşenlerinde ürün sorunsuz çalışmalı. GTX 1080 ekran kartı takılı sistemimde oyun, “benden kaynaklı olmayan” sorunlardan ötürü takılarak çalışmamalı. 980m’li laptop ekran kartında sorunsuz çalışan yapım nasıl 10 serisi ekran kartında takılır Ubisoft bunu bize anlatmalı. Aynı durumu Wildlands’de de yaşamıştık. Son yıllarda Ubisoft’un konsol oyuncularına ilk başta çok önem verip PC oyuncularını kenara ittiğini düşünüyorum.

ÇÖZÜMÜ VAR

AC evreninde hiç bu kadar radikal bir değişim ve baştan başlama isteği görülmemişti. Hikâye anlatımından görsel kaliteye oyuncuların en sevdiği noktalar itinayla toplanmış ve mistik bir Mısır üzerinden sunulmuş. Ortaya deneyimsel olarak Antik Mısır ve yepyeni keşfedilecek oyun çıkmış. Bir önceki yapım olan Syndicate’in PC tarafında not ortalaması 70 civarında gezerken bu yapım 80 ve üzerinde geziyor. Ürünün iyi olması, Ubisoft’un bazı konularda düşüncelerini değiştirmesini de gerektiriyor. Yıllardır bug konusunda hatalarından kurtulamayan firma imajı değişmeli. AC serisinin “kendini tekrar ediyor” imajı nasıl ki Origins ile değişti ise bu da değişmeli. Ayrıca Türkiye’ye özel Türkçe bir çıkış videosu hazırlayan ekibin oyunu hâlâ Türkçe yapmaması da ayrı bir nokta. AC Origins için notum 7/10. Keyifli ve eğlenceli bir yapım, fakat bu sistem sorunlarından ötürü aldığınızda birtakım sorunlar yaşayabilirsiniz. Çözümü var, biraz uğraştırmasa daha güzel olacak.