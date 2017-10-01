Elazığspor: 3 - Çaykur Rizespor: 1 (MAÇ SONUCU)

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), İsmail Şencan (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)
ELAZIĞSPOR: Soner (xx), Adem (xx), Mehmet (xx), Erman (xx), Onur (xx), Bjarnason (x)(Dk.89 Berk ?), Alpaslan (x), Tom (xx), Tatos (xx) (Dk. 89 Kadir Pekmezci ?), Sarprong (xx) , Mertan (x) (Dk. 61.Ahmet Aras xx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx), Orhan (xx), Milosevic (x) (Dk. 64.Ümit Kurt x), Saadane (xx), Mehmet (xx), Oğulcan (xx) (Dk. 61 Halil İbrahim x), Samudio (xx), Robin (x) ,Süleyman (x)(Dk. 77 Dos Santos ?), Recep (xx), Kweuke (x)
GOLLER: Dk. 72 (P) Tom, Dk. 87 Erman, Dk. 88 Ahmet Aras (Elazığspor) - Dk. 83 (P) Samudi (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Mehmet, Onur (Elazığspor) - Robin, Recep, Oğulcan, Orhan Ovacıklı, Kweuke, Saadane (Çaykur Rizespor)
MAÇTAN POZİSYONLAR
11'inci dakikada, Süleyman'ın ceza sahası içerisinde yerden pasında Recep'in sert vuruşunda kaleci Soner güçlükle topu çıkarttı.
28'inci dakikada, Recep'in pasında topla buluşan Süleyman'ın vuruşunda kaleci Soner topa kolaylıkla sahip oldu.
31'inci dakikada, Mertan'ın göğsüyle indirdiği topu orta sahadan alan Alpaslan kaleyi görür görmez sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
39'uncu dakikada, Elazığspor'un kazandığı serbest vuruşta Tatos'un pasında Alpaslan'ın sert vuruşuyla top kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
65'inci dakikada, kullanılan taç atışı sonrası rakibini çalım atarak geçen Sarpong, ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta gitti.
68'inci dakikada, Recep'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Soner çıkarttı. Dönen topu Süleyman tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
72'inci dakikada, Tom sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra Mehmet'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk Penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullan Tom, topu ağlara gönderdi: 1-0.
78'inci dakikada, Adem'in sağ kanattan ortasına Ahmet Aras vurdu ve meşin yuvarlak auta çıktı.
80'inci dakikada, Mehmet'in sol kanattan ortasına ceza sahası içinde Halil İbrahim kafayı vurdu, kaleci Soner zorlukla topu kornere çeldi.
83'üncü dakikada, sol kanattan yapılan ortada Onur rakibini çekti ve yere düşürdü. Hakem Ümit Öztürk ikinci defa penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Samudio topu ağlara gönderdi: 1-1.
87'nci dakikada, Tatos'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Erman kafayı vurdu ve top ağlara gitti: 2-1.
88'inci dakikada, hızlı gelişen Elazığspor atağında, Ahmet Aras, ceza sahasına girdikten sonra rakibini çalımladı ve sol çaprazdan vurarak topu ağlara gönderdi: 3-1.
- Elazığspor-Çaykur Rizespor
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