Elektrik dağıtımında anlık denetim dönemi

Gazete Habertürk'ün haberine göre, abone talep ve ihbarlarının öngörülen sürede karşılanıp karşılanmadığını “anlık” olarak izleyip, denetleyebilecek. TEDAŞ, dağıtım şirketlerini uyararak abonelerin taleplerinin karşılanmasını isteyebilecek.

YATIRIMLARDA ÖNCELİK ABONE

Elektrik dağıtımında altyapı yatırımlarında abonelerin ihtiyaçlarına öncelik verilecek. Elektrik dağıtım şirketleri, yılın belli dönemlerinde yerinde denetleniyordu. Bu denetim modeli, eksiklerin tespit edilmesi ve abone şikâyetlerinin anında çözülmesinde yeterli olmayınca yeni bir modele geçildi.

Buna göre TEDAŞ, arızanın makul sürede giderilmemesi durumunda dağıtım şirketine gerekçesini soracak. Dağıtım altyapısında yenileme yatırımları abonelerin talep ve beklentilerine göre önceliklendirilecek. 2016-2020 yılları arasında planlanan 18 milyar liralık altyapı yatırımında öncelik abone ihtiyaçlarında olacak.



Her bir yatırımın gerekçesi masaya yatırılacak. Arıza sayı ve süresinin azaltılması, yeni bağlantı taleplerinin karşılanması ve daha kaliteli bir dağıtım hizmeti sunulması amaçlanıyor. Böylece aynı zamanda verimsiz yatırımların önüne geçilecek.

TEDAŞ

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